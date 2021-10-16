排總DQ風波｜19支甲乙組球隊聯署　三點訴求倡排總公開解釋

香港排球總會早前取消5間本地球會資格，包括《男排女將》力圖排球隊的原型力臻排球隊、葵青女子排球隊、仁濟排球會、ALPS 沙灘排球會和青龍排球會。事件膠着之際，19支甲、乙組球隊今天聯署聲明，向排總提出三點訴求，希望總會正面回應。



「DQ風波」於上月中由力臻首先揭露，指今年5月11日收到排總現屆董事局通知，有其他會員就力臻成為正式會員一事提出質疑及投訴，「並於本年4月20日決議解除本會正式會員資格」，惟信中未有清晰說明合理理由及依據。同日另外4支球隊亦表示，被排總取消會員資格。

力臻排球隊被解除會員資格。（資料圖片／楊宇翹攝）

此後排總於Facebook專頁發表聲明，提出上一屆董事局在「選舉投票日前不足兩星期內通過該項申請，令上述五名準會員得以於短時間內成為正式會員並享有投票權。隨後收到其他會員向時任董事局投訴並請求推翻有關決定，但不獲時任董事局接納」。

（排球總會Facebook）

因此，現屆董事局於2020年12月18日上任後，聘請律師審視及討論上述事件，最終認為當時審批「沒有一套由準會員成為正式會員之客觀準則作為批核基礎」，因此現有會員「對於缺乏一個公開透明的入會政策及條件的投訴」成立。

19支甲、乙組球隊聯署，向排總提出三點要求，希望排總正面回應。（網上截圖）

事件發展至今呈膠着狀態，19支本地甲、乙組球隊今天聯合發表聲明，認為事件中有關總會會章及處理程序引起極大爭議，並揭示排球界潛藏多年的制度問題。聲明中球隊向排總提出三點要求：

1. 要求排總立即公開一切有關是次決議的文件

有關解除五會正式會員資格的爭議，已引起一眾運動員及公眾的疑慮。為證明是次所作出的決定合符會章及法律上的要求，排總應主動公開一切有關的文件及曾引述的律師報告，以釋除公眾的疑慮及挽回公眾對排總的信心。



2. 重新審視現有會員制度及資源分配情況

作為以推動排球運動發展為宗旨的機構，排總自成立以來一直未有接受新會員加入，實使各球隊及公眾均匪夷所思。反觀現況，多數較高水平、積極貢獻及參與的球隊均未能將意見直接反映到總會內，更遑論推動或參與政策發展。政府每年撥出大量資源以推動排球運動發展，竟不能惠及多數的積極參與者，實有違有關當局撥出資源的原意。



3. 加強政策透明度及公眾參與度

本會對於排總成立修章委員會，包括委員的組成及諮詢的方法表示關注。委員會應該包括積極參與排球運動的不同持分者，而非採取委任制，因此必須擴大修章委員會組成部分。此外，排總應該立即公開已發出的準會員及正式會員入會資格建議，並咨詢所有持分者。完成修訂後，準則務必公平地應用於所有新舊會員，以示公允。



19支球隊包括仁濟、力臻、青龍、葵青、alps、龍隊、力戰、荃青、協興、屯青、屯青、仁、庭木、蘇屋男子、蘇屋女子、仁青、小力臻、小龍及永輝。各隊希望排總回應三點訴要，並為本地排球運動營造良好環境，推動排球運動發展。

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