英超｜利物浦「埃及文明」發威大勝屈福特　法明奴連中三元

英超第8輪周六頭場，利物浦打頭陣作客屈福特，巴西兵艾利臣及法賓奴戰畢世界盃外圍賽後，因為防疫條例今仗缺陣，但無阻紅軍大勝，「埃及文明」這個攻擊組合齊發威，利物浦以4：0大勝，屈福特主帥雲尼亞里上任首仗即吞大敗。



利物浦的艾利臣及法賓奴戰畢世界盃外圍賽後，既要符合防疫條例，又要出戰周中的歐聯賽事，故此兩名巴西兵放棄今仗英超，直接飛往馬德里。利物浦最後一關由年輕門將基利靴（Caoimhin Kelleher）把守，前線由「埃及文明」沙拿、沙迪奧文尼及法明奴攻堅。

艾利臣未能上陣，今仗由基利靴（圖）把守最後一關。（路透社）

屈福特在名帥雲尼亞里麾下的第一戰，實力較強的利物浦開賽早段已施下馬威，沙拿禁區內勁射中楣，但助攻的文尼越位在先。二人稍後再度合作，沙拿左腳腳面妙傳，沙迪奧文尼輕鬆撞射入網，9分鐘先開紀錄。利物浦繼續施壓，占士米拿左路落底傳中，法明奴門前攻入空門，37分鐘擴大領先優勢。

今仗前僅攻入一球的法明奴，今仗連中三元。（路透社）

主場出擊的屈福特落後兩球，面對利物浦接二連三的攻勢，防線也無計可施，主隊守將解圍變攻門，門將賓科士打撲出不遠，法明奴門前加一腳，下半場7分鐘梅開二度。利物浦未有留手，兩分鐘後沙拿於禁區內一扣一射得手，8輪已攻入7球，紅軍遙遙領先4球。法明奴末段錦上添花，結果利物浦5球大勝屈福特，今季保持不敗，以18分升上榜首。

沙拿繼上仗後，再度交出精彩入球。（路透社）

雲尼亞里今場執教屈福特，卻吞下一場大敗。（Getty Images）

+ 1

英超第8輪直播賽程：