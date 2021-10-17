余翠怡伙李靜開IG Live　金句王再爆seed：球員要獎牌多過要男友

東京奧運後，香港運動員開IG Live成為熱潮，就連教練也趕上這股直播熱。輪椅劍擊「大師姐」余翠怡今晚（16日於Instagram聯同香港乒乓球女隊教練李靜開Live，李靜點評三名女將杜凱琹、李晴和蘇慧音時，繼續爆seed，直言三人「揀獎牌多過揀男朋友」。



李靜帶隊完成亞洲錦標賽後，目前尚在灣仔一酒店隔離，今晚她獲「輪椅劍后」余翠怡邀請，首次開IG Live。雖然隔離生活令他「瞓咗成年要瞓嘅覺」，略見疲態，但談得興起之後，當然不會令網民失望，繼續爆金句。余翠怡盛讚他腦筋轉得快，能夠在關鍵時刻以金句擊中人心，李靜謙稱：「都係聽老人家講得多，比賽之後唔可以長篇大論，要搵一句最表達到心情，我都係最實際最自然咁講，冇掩飾。」

「大師姐」余翠怡邀請李靜開IG Live，李靜獻出第一次，最初不懂調校手機方向。（網上截圖）

李靜和余翠怡今夏先後到東京參加奧運及殘奧，自然互相分享東京見聞和奧運回憶。余翠怡請李靜點評三名女將的表現，李靜表示：「佢哋咩大賽獎牌都攞過，就係爭奧運，對佢哋嚟講好大誘惑。」翠怡笑問為何用「誘惑」形容，李靜回應：「未攞過，好渴望，如果獎牌同男朋友，佢哋一定揀個牌多過男朋友！」

談到一句「X你企中間」而爆紅，李靜自言是「燥底」的人，但「燥底有底線」：「一定係重複犯錯先鬧人，有冇見過教第一次就鬧？」但余翠怡也提醒李靜，教導女運動員難度更高，因為女生心思細密，教男隊或許可以更直接溝通。

兩人開IG Live大約1小時，最後余翠怡以快問快答遊戲作結，期間問到李靜「姜濤vs鍾鎮濤」、「Mirror vs Error」，李靜選了鍾鎮濤，但卻不知道Mirror和Error是誰，余翠怡最後請他要追上潮流，多認識Mirror是何許人。