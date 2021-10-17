英超｜車路士一球險勝賓福特　門將艾度亞文迪成為英雄

英超第8週賽事上演西倫敦打吡，由「蜜蜂」賓福特主場迎戰車路士。兩隊上半場互有攻勢，「車仔」憑左翼衛芝維爾（Ben Chilwell）臨完半場前攻入致勝一球，協助球隊重上榜首，不過門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）的多番撲救，肯定是致勝英雄。



上半場21分鐘，賓福特攻門中柱，車仔隨即反擊，盧卡古（Romelu Lukaku）雖然將皮球送入網，但他越位在先食詐糊。這名比利時前鋒表現活躍，在35分鐘接應長傳跣後，迪姆華拿（Timo Werner）禁區外抽射越過門楣高出。

戰至45分鐘，盧卡古射門被封，芝維爾在接近禁區邊用左腳放冷箭破網，為「車仔」領先1比零。賓福特臨完上半場前搏得罰球，惟無功而還，半場落後一球。

艾度亞文迪7度力挽狂瀾

賓福特在下半場嘗試反撲，56 分鐘一個角球攻勢，足球在門前掠過，仍然無法扳平。主隊在66分鐘換入芬蘭前鋒馬古斯科斯（Marcus Forss）加強攻勢，到了下半場最後20分鐘，就變成車路士門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）的表演時間。

這名塞內加爾門神多次封殺賓福特的攻門，包括在72分鐘，撲出艾雲東尼（Ivan Toney）禁區內的起腳；而在今季賽事多次攻門中柱的麥比奧莫（Bryan Mbeumo）在74分鐘右路射門，繼續難逃中柱厄運。

艾度亞文迪之後愈戰愈勇，無論是艾雲東尼在82分鐘的窄角度起腳，或是隊長邦圖斯贊臣（Pontus Jansson）的近距離攻門，一樣無法撕破大門。到了補時階段，賓福特依然嘗試扳平，防中基斯甸洛加特（Christian Norgaard）禁區內倒掛，但最終都無法攻破艾度亞文迪的大門。

車路士全取三分之後，8場聯賽合共取得19分，以1分力壓同日較早前作客大炒屈福特5球的利物浦，落敗的賓福特則以12分排第7。