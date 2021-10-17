體育熱話｜中國羽毛球男單一哥詭異時刻退賽　難抵劣評留言反擊

羽毛球手退賽不是新鮮事，但中國羽毛球代表石宇奇在湯馬士盃對桃田賢斗的舉動、加上後續回應，卻點燃了羽毛球迷及內地網民的怒火。



石宇奇早前在芬蘭舉行的蘇迪曼盃，連挫韓國的許侊熙和日本「一哥」桃田賢斗領中國奪得男子冠軍，然而他乘勇出戰湯優盃男子團體賽，對泰國時雖擊敗王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN），惟在4強面對日本，作為「第一單」的他面對桃田卻遇上難題。

石宇奇早前在蘇迪曼盃擊敗桃田賢斗，助中國隊奪得冠軍，大受讚賞；未料轉戰湯優盃卻惹禍。（Getty Images）

石宇奇在第一局還能與桃田打得勢均力敵，戰至「刁時」才以20：22告負，但到第二局，石宇奇的動作和步伐已完全跟不上對手，轉眼間已落後至5：20，若桃田再取1分，石宇奇便宣告落敗。然而這時他卻走向裁判，示意要退賽。

裁判曾詢問石宇奇是否需要召醫生檢查，才再作決定，不過石宇奇堅持退賽，比賽亦就此結束。中國隊在之後兩個雙打和李詩灃的單打俱勝出，最終也順利以3：1淘汰日本進入決賽，周日晚會與印尼爭冠。

但令人意想不到的，是石宇奇退賽後的回應。

石宇奇退賽後的對答令人側目。（twitter）

石宇奇賽後訪問翻譯：

訪問者：為何你退賽了？



石宇奇（向翻譯說）：你就直接告訴他。



翻譯：他叫我告訴你上一個訪問時他的回應，基本上就是他有很多舊患，很痛，堅持不下去了。



訪問者：你為什麼不完成餘下那1分？只是1分，你大可以只在場上走走、或站着不動，讓桃田再開一球，那你就會輸5：21，為何不完成那1分？



石宇奇：基本上……若我在20分退賽，技術上我就還沒輸，因為（分數）還沒到21嘛（石宇奇笑了兩聲）。只是無關緊要的事。



訪問者：那你為何不在11分、或是5分、7分時退賽，20：5看起來有點奇怪，看起來就是你不想輸，你覺得這樣算是公平競技嗎？



石宇奇：技術上還是可以發生什麼意外，對吧？



訪問者：但你有用盡全力嗎？因為你真的可以打完那一分，這也關乎大家對這項運動

的觀感，這算公平競技嗎？



石宇奇：這個應怎麼說，那個時候我已經很痛，已經跑不動了，但是萬一有什麼球……就我說的不好聽呢就是，萬一他哪裏不舒服（石宇奇笑），就這個意思。



（訪問結束）



在訪問片段中，可見石宇奇在說出那句關鍵的「技術上我就還沒輸」之後，曾經自己笑了幾聲，惹來大量「沒有體育精神」、「輸不起」的評價，不少中國網民亦同樣看不下去，到他的微博大肆批評。過往經常在社交網絡與網民「交手」的石宇奇也立刻回復「勇態」；同時也有大量支持石宇奇的網民出言維護。

石宇奇微博留言摘錄：