菁英盃︱香港U23連入兩球反勝　靠主帥張健峰一句話喚起鬥志

香港足球會對香港U23的菁英盃賽事，被球迷戲言為「香港打吡」。兩隊各有特色，港會主要以洋將組成，獲破例放寬外援限制，場上只需有3名本土球員；相反，香港U23是「全華班」，而雙方今季都未嚐一勝。

香港U23結果再展後勁，完場前連連入兩球反勝港會2：1，球員更獲班主霍啟山加碼獎金。



有畢頓從傑志外借後首度披甲的香港U23，今場明顯有更多時間控球。34分鐘，羅曉聰直線妙傳李藹軒禁區頂抽射，港會門將彼得史密夫誤判皮球出界攤開雙手，射門卻中柱而出，馬文政補射再被擋、黎培基衝前亦大腳炒高。

身型佔優的港會上半場補時兩分鐘先開紀錄，上季效力東方龍獅的奧利華左路開出角球，後衛湯姆哈靈頓跳頂彈地波入網，助球隊領先1：0。

菁英盃：港會對香港U23先開紀錄。（袁志浩攝）

8分鐘內入兩球反勝 香港U23獎金加碼

下半場是今季香港U23的入球「限定期間」，球隊戰至尾段更於8分鐘內連入兩球。先有張俊軒88分鐘把握角球機會在人群中撞入；補時第6分鐘，他們更憑黃智康於禁區內搏得湯姆哈靈頓犯規，球證廖國文隨即判罰極刑。香港U23由「超齡球員」羅曉聰操刀得手，以2：1絕殺港會，取得成軍後第一勝，升上第6位。

完場一刻除了後備席的香港U23職球員「開心到彈起」，在看台上的班主霍啟山亦拍爛手掌，他賽後一如以往到場邊跟球員檢討，同時足總CEO譚秋朗宣布每名球員今場獎金獲「加碼」500元，令眾人大聲歡呼。

教練團「賭博」奏效 張健峰半場激勵球員

霍啟山受訪時仍帶點激動，他形容今場戰況如「過山車」，「拚搏精神很重要，但最重要是每場都有進步。」球隊今季4度出賽，霍啟山都有入場支持，他指自己一直關心香港足球，只是今季多了一個身份，「鼓勵更多青少年參與足球 ，希望香港足球水平愈來愈好。」

至於主教練張健峰就透露，半場時球員在更衣室內垂頭喪氣，幸他說了一句話，喚醒了全隊鬥志。「我說他們其實踢得好好，身高是我們最弱一環，收起（黃）浩然是一場當賭博，但教練團會負責，所以叫球員放心，下半場繼續用波去攻。」

菁英盃：香港U23意外獲第一勝，喜出望外。（袁志浩攝）

今仗全隊年紀最高的羅曉聰則認為，球隊值得取勝，「對面有外籍球員又如何？起碼我們用自己踢法去贏。」入球功臣之一的張俊軒就表示，球隊這場「壓住踢」，只差埋門一腳，未來再有機會交手，要證明「跟港會不是同級」。

足總同日晚上公布香港23歲以下代表隊決選名單，包括張俊軒在內的5名「香港U23」球員入選，球隊明早展開訓練，周三（20日）出發前往日本東京，備戰U23亞洲盃外圍賽。港隊今屆跟柬埔寨及日本同組，每組完成單循環聯賽後，小組首名跟4支最佳次名球隊將出線決賽周。