消委會．行山背囊測試｜有個品牌獲最高5分　Decathlon款式有驚喜

13款行山背囊詳盡比較！消委會昨日（18日）公布行山背囊測試結果，13款產品皆表現理想，全部總評分都在4分或以上（5分為最高）。當中，Deuter的Trans Alpine 30獲得最高的5分，所有細項的得分都是4.5或以上。



2021年消委會行山背囊測試比較（按圖放大）：

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Deuter的Trans Alpine 30產自越南，售價1325元，是今次測試中唯一一款總評獲得最高5分的產品。這款背囊附設雨擋，在各項細分都有極佳表現，至少都有4.5分，存儲可用性、防水表現、耐用表現、反光設計及清洗方便程度等大項皆有5分，而評審員實測評分也獲得並列最高的4.5分。雖然Deuter這款背囊標示容量30升，但測試結果指，其實際容量可達40升。

【按圖看清最高分背囊Deuter Trans Alpine 30的設計及款式】

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今次測試的13款背囊中，全部的實際儲存容量都等於甚至高於聲稱容量，皆有足夠空間放到冬季一日行山所需的全部物品。消委會特別提到，Fjällräven的High Coast Rolltop 26沒有為行山杖而設的儲存空間；Exped的Skyline 25以及Osprey Escapist 25則有一個小問題，若果主間隔放滿東西後，會壓縮其他小間隔的容量。

今期消委會同時有行山鞋測試：從防滑耐磨到防水透氣 11款中筒鞋詳細比併

同場加映，2021年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

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防水方面，Deuter的Trans Alpine 30及Black Diamond的Bolt 24獲最高評價，因為兩者在沒有使用雨擋下，都能夠有滿分5分的防水表現。

【按圖看清Black Diamond Bolt 24的款式】

在防水較低分的是Salomon的Out Day 20 + 4及Fjällräven的High Coast Rolltop 26，兩者的背囊底部防水較遜色。Salomon那款在防水測試中明顯入水，所以只得1.5分，而Fjällräven在測試中，袋入面的物品都有沾濕，所以只得3分。如果買了這兩款背囊的朋友，最好額外再買雨擋，以備雨天使用。

坊間有很多不同的行山背囊。（資料圖片/顏銘輝攝）

耐用方面，全部13款都令人滿意，至少都有4分，Exped及Fjällräven的款式獲得4分算是較低分的兩款，因為在測試後發現兩者用以調校及固定肩帶長度的裝置未能夾緊，導致肩帶會慢慢延長。

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另外，Thule的AllTrail X Backpack 25L及Quechua的MH500 30L沒有任何反光設計；而在清洗方便度上，Salomon的款式只獲3.5分，較難清洗乾淨，是13款產品中最低分。至於在評審員實測的評分中，所有產品都得到4分至4.5分。

行山背囊是行山遠足其中一項重要的裝備。（資料圖片/顏銘輝攝）

消委會最後有提到Decathlon有售的Quechua MH500 30L價錢便宜，只售449元，儘管這款背囊沒有反光設計，但附有雨擋，也適合在陰天及雨天行山時使用。

這次測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，樣本主要在歐洲購買，之後香港消委會抽取了當中13款香港有售的產品作比較。

消委會在2019年都做過行山鞋測試，了解兩年前的報道：

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【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

2019年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

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