港足日與夜．理文︱四種視角解構進化史　衝出亞洲背後你不知的事

2017年才正式成軍，理文只花4年就代表香港參加亞協盃，並闖進跨區決賽，等同舊制的四強階段，追平香港球會的最佳成績。

他們沒有悠長歷史跟豐厚榮譽，即使今屆比賽入場券，也是在富力R&F退出下偶然獲得，晉級過程也「受惠」於疫情，由分組賽出線後便直入4強。但能走到這一步，並非單靠運氣，而是由努力拼湊而成。

4件設計不一的球衣、4位不同角色的職球員，見證了理文這4年間的進化。當一切由零開始，究竟故事如何發生？

攝影：鄭子峰



理文成軍4季，4件不同的球衣，代表球隊一路走來的故事。（鄭子峰攝）

亞協盃跨區決賽

10月20日 香港時間晚上9：00

拿薩夫（烏茲別克） Vs 理文（香港）

地點：卡爾希中央體育場



亞協盃︱電視直播理文出戰跨區決賽 主教練：打場轟烈的比賽

陳鴻平，60年代開始出道踢港甲，現理文技術總監。（鄭子峰攝）

陳鴻平——理文是由細湊大的「仔」 鑽研細節才會進步

從理文成立效力至今的，就只有4名職球員。除了負責管理的「象哥」鄭劍文，技術總監陳鴻平也是其中之一；即使是成軍前的理文流浪時期，他亦已在陣中，見證球會由僅寥寥數人支援，建立成今天的專業團隊。

「球會很有理想，但第一年很艱難，物理治療、體能等樣樣都有人跟，但跟得不貼；訓練也不太全面。那時已知道，需要很多時間去做。」平哥憶述。

當年投資逾千萬班費、由馮嘉奇出任領隊及行政總裁，理文滿腹大計，卻處處受掣肘。「心目中有屬意的球員，但球會太新，不是想搵就搵到，所以人腳不太『勻循』。」該季最終聯賽只得第8、足總盃跟高級組銀牌亦8強出局，理文的組軍方向、踢法都備受質疑。

不過平哥可是見慣風浪的人，球員年代踢過勁旅愉園、精工等，退役後又曾帶隊創造「東方皇朝」，並兩度兼任港足主教練。他在理文就如定海神針，相信改變總有過程，一切盡在細節裡。

「戰術上沒有錯，但技術上，新仔、甚至外援也有不好的習慣。例如有些情況用左腳控球會好一點，但他們習慣用右腳，我會直接提出來更正他們。又例如上季防守跟人、追波不夠貼，讓對方出好多波，很危險，這些我就會跟教練說。」

效力過多間球會，理文對球員好是數一數二，雖然年紀大他們很多，幾乎可以做老竇，但一齊好開心。 理文技術總監 陳鴻平

嚴厲的眼神，內裡卻是慈父情懷。（鄭子峰攝）

平哥慶幸，大家也樂於接納自己的意見。去季在爭標組連贏三場，後上趕過天水圍飛馬取得亞洲賽資格，是他在理文最開心的回憶。

「輸一場也不可以，我們一路打上去，踢得好好。現在球隊有具質素的外援，華人也有經驗，可以擔大旗了。大家很齊心，間中會跌watt，但會一直進步。」78歲的他年紀大球員至少一倍，「可以做老竇」，卻毫無隔膜，打成一片。

球隊成軍後第一次出外參加亞協盃，平哥卻因監督留港球員跟梯隊訓練，未能隨隊遠征。「感覺如一班親手湊大的仔，終於長大出外工作。想告訴他們有機會就要把握，不論任何強敵，都要悉力以赴，但也要保持安全、健康。」像爸爸一樣，嘮叨但溫柔。

顏樂楓，理文副隊長，披甲89次，是球會史上最高。（鄭子峰攝）

顏樂楓——理文是領袖之道的參悟 放下自我學會融入

說到理文最有代表性的球員，離不開顏樂楓的名字。成軍後首季已來投的他，4季來為球隊上陣89次，屬隊史最多，也是理文副隊長。

不過球隊當年組軍倉促，「光頭」也是開季前最後階段才從傑志外借，向來敢言的他不忌諱，直指球隊最初「很混亂」，加上成績欠佳，隊內氣氛自然不理想。「目標、方法，場內與場外的看法也不一致。」

這些年舊人走、新人來，理文班底人面全非，但最大得着，就是累積而來的默契。

「在香港好難得，第二隊不會有。」他透露，教練在這方面下過苦功，季前集訓會玩遊戲，讓球員變得熟稔。「抽中的人要說自己一生人最尷尬的時刻，大家一起笑、有回憶，以後又會拿來開玩笑，就是這樣建立起來。」

我想明白隊友多一點，若你有難處，教練怪責下來，我也可代你解釋。 理文副隊長 顏樂楓

隊長並不是穿起臂章那麼簡單，光頭在場內場外，也反思如何能做得更好。（鄭子峰攝）

隊長也不易做，加盟後第二季，「光頭」開始有機會戴起隊長臂章。他反思，究竟領袖是什麼？自覺在場內已做足本份——拚盡全力、激勵隊友；但在場外，似乎還未夠。

「我不想像個局外人，只做一個橋樑這麼簡單。我想明白隊友多一點，若你有難處，教練怪責你，我也可代你解釋。」

以往他總愛待在家中，很少外出食飯，怕難控制飲食；至後來直接被隊友「無視」，不會約他；卻發現是時候放下自私的想法，為球隊踏出第一步。「在傑志的時候，（盧）均宜、（林）嘉緯有活動都會預我，這也不是難事，覺得應該去做。現時放假，隊友都會帶親人到我家開的餐廳飲茶，氣氛融洽。」

「幾年間原來真的什麼也可以發生，所以大家要相信。」（鄭子峰攝）

所以理文是令他蛻變的地方，也是他足球生涯中最成熟的時期。他早訂下目標，誓要跟球隊參加亞洲賽，現在雖算達成願望，但希望這趟旅程能走得更遠，「由第一年幾乎包尾，幾年內踢到亞協四強（跨區決賽），好難行到這一步，但原來真的什麼也可以發生，所以大家要相信。」

這對年輕隊友來說並非易事，但作為陣中少有亞洲賽經驗的華將，現在的「光頭」會不吝嗇地分享。「近來分隊賽的節奏快了很多，有球員問我可否慢一點。我跟他說，外邊的世界很殘酷，若現在不適應，出到去會更辛苦。」

這位理文的精神領袖，唯一想向隊友說的話，就是再次強調要相信自己，「練了這麼久，不會是白費的。即使落敗的話，便下年捲土重來吧，一定會有得著。」

余沛康，26歲，理文後衛。（鄭子峰攝）

余沛康——理文是獲得肯定的地方 做好自己才會被看見

雖然同樣在球會待足4年，但余沛康不及隊友顏樂楓出名，已是「老臣子」卻未算常規正選，總被外界所遺忘。

時間回到2015/16球季，「余沛」由東方龍獅外借至黃大仙，球隊降班收場。他再轉投標準灝天，有穩定出場機會，也護級成功，以為捱來出頭天，球隊季後竟然解散，輾轉之下才落戶理文。

「初時憧憬很大，大家想有一番成績，嘗試下自己可以踢到什麼水平，也想爭正選。」誰料希望愈大，失望愈大。受傷患所困，余沛初期只能白白看着隊友練波，球隊成績亦不突出。他心想，盡力踢到季尾就好了，之後的事誰知道？不知不覺卻就走到現在，「幸運吧，球會相對穩定，合約、出糧也妥當。自己踢法也適合教練的戰術。」

當初沒太多球會向我招手，懷疑過自己是否夠班踢職業。能留在理文至今，是對我的一個肯定，也會特別珍惜。 理文後衛 余沛康

余沛出發前特意染了灰髮，「畀啲顏色佢哋睇。」他笑說。（鄭子峰攝）

他說自己跟球隊一樣，首兩季面對新踢法的衝擊，未必事事如意，是「Inform」（學習）的階段。「我所有對足球的認知推倒重來，不適應，要慢慢摸索。」雖然不乏出場機會，但場上多犯錯，余沛愈踢愈迷茫，「好盡力都做不到預期效果」。

要踏入他口中的「Reform」（重整）階段，余沛近兩年嘗試用心了解教練的戰術，「做功課，上網找類似踢法的影片，看看球員是如何走位。」隊友間亦不斷互相檢討，他開始掌握要點，慢慢踢出成績。

來到現在，他跟球隊也走入「Transform」（進化）階段，建立出自己的形態跟風格，踢法更穩定。當然仍有進步空間，但余沛已感受到不一樣的自己，「對戰術理解、局勢轉變，看得通透了很多。例如教練想從後防組織攻勢，我會知道什麼時候要做什麼，更有效率。這就是4年來的最大改變跟成長。」

對一度懷疑自己的余沛來說，能在香港球市中找到穩定的落腳地，是很不容易。（鄭子峰攝）

26歲才第一次參加亞洲賽，努力終於換來認可。6月份的亞協分組賽，已教余沛十分難忘，「每個香港球員都想踢這樣的賽事、挑戰亞洲球隊。」這是願望達成的一種，但究竟亞洲賽有多重要？他說「很難得」，是因為拿到資格困難，作為球會的一份子更難。

「之前踢小球會，很不穩定，前途充滿未知數。香港球市差，很多隊散班，我當初也沒有獲很多球會招手，有懷疑過自己是否適合、夠班踢職業。所以現在是對我的一個肯定，也會特別珍惜。」

出發前特意染了一頭灰髮的他，笑言要「畀啲顏色對手睇」，但對於能否吸引球迷留意，他明白不能強求，也許是與生俱來的，首要是做好自己，才值得被別人看見。

2014年出道的他，在理文度過了生涯超過一半的時間，「除了自己的家——香港，理文充滿回憶，已是我另一個家。今次比賽，我會為這兩個家去奮鬥。」

陳曉明，理文主教練，執教首季就奪得菁英盃。（鄭子峰攝）

我不怕失去這份工，而是希望大家能在不同角度一起貢獻。職球員的合約會完，但希望精神不會完。 理文主教練 陳曉明

陳曉明——理文是一種信仰 把自信化作最強武器

陳曉明雖並非理文「開國元老」，他2018年才執掌帥印，卻是黃黑軍團走到今日的重心。

他仍記得，入職前他跟會長李文恩曾多次見面，確保雙方理念一致，方決定接手。「在有限資源下要變得專業，做一間有代表性的本地球會，踢法、訓練、管理、行政及配套等要拿捏得好，所以我的角色不止教波。」

這些年來理文地面組織、反搶等踢法為球迷熟悉，也花心思部署各種死球戰術，「唔係求其踢個波入去就完成工作」，開始建立出獨有風格。不過，最為曉明自豪的，是球員跟教練間的互信。他坦言球員最初面對各種要求或力有不逮，但現在只需一個眼色，雙方已心領神會。

這種默契是如何建立？原來在羅致球員之前，除了個人技術，理文也審視新兵是否適合球隊「文化」。陳曉明解釋：「自問我們的球員比較乖仔、注重飲食，沒不良習慣，最重要是知道要如何走自己的足球路。」

有了合適的球員，他便把理文打造成一種信仰，「常說香港沒有『球會』，只有『球隊』。有球員可能踢過5、6隊波，不會有球會『名宿』這回事。」曉明的目標，是將理文變成「球會」，球員有歸屬感，不只到球場練習、比賽便「收工」。

其實過程中，他也吃過悶棍。有球員說過「不要理會陳sir，做自己便可以」，但他深信儘管教練有多好的部署，也要依靠球員在場上執行，守住自己的靈魂下妥協，是人事管理的藝術。「我不怕失去這份工作，而是希望大家能在不同角度一起貢獻。職球員的合約會完，但希望精神不會完。」

【港足日與夜．陳曉明】男生宿舍中發酵的理念 浪漫就是最強戰術

陳曉明建立了教練跟球員間的互信，還有球員的自信，這是理文的最強武器。（鄭子峰攝）

曉明做的，是潛移默化地灌輸信念，他舉了個有趣的例子：「假設一位高爾夫球手本身成績是90桿，這時Tiger Woods（老虎活士）教他另一種拿桿方法，他改變後打得更差。球手過不了自己那一關，用回原先的拿桿方法，但他這輩子最好也只能打90桿。那些可以打出70桿的，就是努力衝破舒適區、堅持學用新方法的人。現時留在理文的球員，大都經歷過這個過程。」

理文的自信，便是「The boss of the game」。亞協盃跨區決賽，曉明沒有後顧，一切也是平常心。「有時搏到盡也不一定贏，但起碼抬得起頭，沒失去自己的本質，已經好有型。」