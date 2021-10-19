英超｜曼城19歲新星一日兩賽零怨言　「有得落場仲有咩好投訴」

年輕就是本錢，曼城青訓產品高爾彭馬證明這一句說話。

這名19歲小將周六（16日）先在英超後備入替，其後隨即趕回出戰預備組賽事。短時間內連踢兩場，殊不簡單，更有進賬，彭馬賽後直言自己熱愛足球，對現在做的事沒有怨言。



曼城青訓產品﹑年僅19歲的小將高爾彭馬（Cole Palmer），剛剛過了一個難忘的周末。這名英格蘭小將先在英超對般尼登場，末段後備入替，今季第2次代表「藍月亮」的一隊上陣，結果球隊兩球淨勝般尼。

彭馬的一天還未完，當球賽完結後，彭馬需要「急急腳」返回曼城青訓學院球場，趕及在晚上7點半代表預備組再出戰。

高爾彭馬戰畢英超後，隨即轉戰預備組賽事。（曼城青訓學院Twitter截圖）

縱然彭馬後備上陣的時間只得數分鐘，體力上依然有消耗，短時間內連踢兩場賽事，年輕力壯的彭馬仍能應付，在預備組賽事踢足90分鐘之餘，更有建樹，上半場梅開二度，加上完場前射入世界波，大演帽子戲法，領曼城5球大勝李斯特城。

Sealing his hat-trick in style! 🔥 pic.twitter.com/kDhhQSeQx3 — Man City Academy (@ManCityAcademy) October 16, 2021

高爾彭馬周末馬不停蹄作賽，名符其實由朝踢到晚，這名英軍小將沒有怨言，更直言有機會就要把握，「所有球員也想落場，有機會上陣已經沒有事情要投訴，更何況這是我熱愛的事，縱然難以在全日維持體力及專注力，但我十分享受這感覺。」

對彭馬來說，雖然球季只開始了短短兩個多月，他早已獲得不少突破，例如早前的聯賽盃第3圈取得首個一隊入球，加上不乏上陣機會，他希望機會陸續有來，「我將會盡自己能力躋進一隊，我會靜候機會，並做好準備，當時機來臨時便可爭取。」

彭馬早前在聯賽盃第3圈，取得職業生涯首個曼城一隊入球。（路透社）

「藍月亮」陣中有不少年青球員，彭馬早前與球隊續約，哥迪奧拿盛讚這名小將成長進度不俗，「他（彭馬）逐步逐步成長，他在一隊訓練已有兩季，完全融入一隊的節奏，我們知道他的能力，所以早前與他續約了，我相信他能夠成為大器。」

哥迪奧拿指早前與彭馬續約，就是對他實力的最大肯定。（曼城青訓學院Twitter截圖）

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