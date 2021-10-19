網球︱祖高域繼續拒答是否已打疫苗　放風明年或棄戰澳網

職業運動員不停要到各地比賽，絕大多數均已注射新冠疫苗，當中仍有少數例外。美國籃球明星K艾榮（Kyrie Irving）站在反疫苗最前線，他並不孤單，網球一哥祖高域亦跟他迴在同一陣線，甚至表明或許放棄明年到澳洲衛冕澳網的機會。



祖高域今年第九度捧走澳網冠軍，明年卻有可能因疫苗問題放棄衛冕。（Getty Images）

祖高域接受塞爾維亞媒體《Blic》訪問時稱，「按照現時情況，我仍未肯定會不會去墨爾本。」他表示，「無論是否已注射疫苗，我也不會透露我的狀況。這是我的私事，是不恰當的詢問。」

他抱怨，「人們如今實在太過份，濫用自由去問問題，然後批判一個人。不管你答『有』、『沒有』、『或許有』、『我正在考慮』，他們也會抽水。」

【祖高域生涯20個大滿貫】（按圖放大）

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祖高域今年一口氣贏得澳網、法網和溫布頓之後，生涯大滿貫數目已追至與兩大天王費達拿和拿度相同的20次。可惜他之後接連失落奧運和美網，未能達成首位男子球手的金滿貫創舉。

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澳網是他的「食糊位」，先後9度封王，來年是他第10次稱霸兼第21次奪得大滿貫的黃金機會。「我當然想去，澳洲是我最成功的大滿貫賽事。我想去比賽，熱愛這個運動，仍然充滿動力。」

祖高域明年會否參加澳洲網球公開賽，仍存變數。（Getty Images）

澳網主辦地點墨爾本身處的維多利亞州，已立例規定所有職業運動員必須注射疫苗，當局目前尚未釐清海外運動員是否也要遵從有關要求。「我正在觀察澳網的情況，我知道（有關新冠肺炎防疫限制）最終決定會在兩星期內出爐……我的經理人告訴我，澳洲網球協會嘗試為所有人改善條件，包括已注射疫苗的，以及那些尚未打針的。」

不過維多利亞州州長安德魯斯（Dan Andrews）周二（19日）稱，未打疫苗的球員，應該不會獲發簽證到澳洲出戰澳網，「我不認為未注射疫苗的球員能獲簽證入境，就算他們獲發簽證，也需要隔離數星期。」

迪米杜夫（右）是首位染疫的球手，他在表演賽首站時與祖高域攬頭攬頸。（Getty Images）

祖高域搞表演賽變播毒溫床：

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世界排名第一的祖高域，自從新冠肺炎疫情爆發以來，曾牽涉不少爭議事件。去年6月疫情仍處高峰期間，他在家鄉塞爾維亞、鄰近國家和地區克羅地亞、黑山、波斯尼亞4地舉行表演賽，賽事防疫措施不足之下，變成播毒溫床，球手相繼受感染，原定5站的賽事，第2站便要腰斬，之後祖高域本人和太太 Jelena也中招。

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到今年1月澳洲網球公開賽，祖高域代表球手發聲，向賽會提出六大訴求，當中包括放寬多項防疫要求，被當地政府高官斷言拒絕，當時他已曾被維多利亞州州長安德魯斯直斥他的要求「離地」。

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