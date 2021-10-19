羽毛球．丹麥賽｜謝影雪鄧俊文首日即登場　伍家朗晉16強或鬥隊友

東京奧運3名港羽代表伍家朗、謝影雪及鄧俊文，與李卓耀、吳詠瑢及張德正合力出戰多站世界羽聯巡迴賽，首站為周二（19日）展開的丹麥公開賽，是東奧後港羽首場國際賽。

賽事以32強作起點，伍家朗與李卓耀若雙雙進入16強，卻不幸地兩個只能活一個。



鄧俊文（左）和謝影雪（右）的混雙組合在東京奧運打入銅牌戰，惟未能如願奪牌，如今在世界巡迴賽重新出發，爭取冠軍及世界排名積分。（資料圖片／高詩琦攝）

丹麥公開賽已在奧丹斯展開，首兩日會先進行第一輪的32強賽事。香港共派出兩名男單選手及兩對混雙組合參賽，名單及32強對手如下：

男單

伍家朗（8號種子，世界排名第9）對 西本拳太（日本）

李卓耀（世界排名第17） 對 魯斯達維圖（印尼）



混雙

鄧俊文／謝影雪（世界排名第11） 對 楊博軒／胡綾芳（中華台北）

張德正／吳詠瑢（世界排名第33） 對 陳炳順／吳柳瑩（馬來西亞）



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混雙戰況預覽：「鄧謝配」倘晉8強或挑戰奧運金牌組合

首日賽事中，香港隊有鄧俊文／謝影雪這對人氣混雙組合登場，面對中華台北的楊博軒／胡綾芳，比賽為1號場的第8場賽事，由於賽事全部緊接進行，除每個場地的第一戰外沒有固定開賽時間，只能預計比賽約在周二晚10至11時左右展開，視乎先前比賽花費時間。

楊博軒／胡綾芳混雙世界排名為40，距世界排名第11的「鄧謝配」自有一段距離，他們未有取得東京奧運資格，9月底曾出戰蘇迪曼盃，惟僅出戰1場分組賽便止步，當時以20：22、13：21敗予韓國組合徐承宰／申昇瓚。

黃東萍（左）和王懿律（右）奪得東京奧運金牌，氣勢蓋過世界排名第一的鄭思維／黃雅瓊。（Getty Images）

「鄧謝配」倘一路晉級，首對強敵將很有可能出現在8強——1號種子的中國組合王懿律／黃東萍，兩人亦是東京奧運金牌得主，重返世界巡迴賽後，相信會全力挑戰另一中國組合鄭思維／黃雅瓊自2018年8月起，保持了超過3年的世界排名第1地位。

港隊另一對混雙組合張德正／吳詠瑢首戰遇上馬來西亞組合陳炳順／吳柳瑩，這對大馬組合最高曾登上世界排名第3、更是2016年奧運銀牌，惟近年戰績下滑，在東奧與「鄧謝配」同組，在小組包尾出局，目前世界排名第8。

張德正（左）和吳詠瑢（右）是香港出戰丹麥公開賽的另一對混雙組合。（資料圖片）

男單戰況預覽：伍家朗李卓耀或16強碰頭

世界排名第9的伍家朗以8號種子身份出賽，32強對手是日本的西本拳太，雖然兩人過往交手8次，家朗僅贏兩場，但這位港將上一次在世巡賽奪冠，正是在2020年的泰國大師賽決賽擊敗西本；李卓耀則會在32強對印尼的魯斯達維圖。若兩位港將均晉級，將會在16強碰頭，合演港將對決。

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