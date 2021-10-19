張家朗首夥男花三子出席公開活動　12月將離港作賽展半年長征

東京奧運男子花劍金牌張家朗連日出席公開活動，今天他與奧運團體拍檔蔡俊彥、張小倫和吳諾弘，以及法國教練Gregory Koenig（Greg），一起現身水上樂園，獲海洋公園頒發免費入場證，是他們奧運後首次「合體」出席公開活動。

完成近日連串活動後，他們將開始「閉關」，並於12月出外比賽及訓練，這段長征預計長達半年。



連翊希（左起）、朱嘉望、張小倫、張家朗、教練Greg、吳諾弘、蔡俊彥、蔡曉鋒及梁寶儀，今早到水上樂園出席活動。（梁鵬威攝）

除了男花四子及Greg，出席活動的尚有女子重劍的連翊希和朱嘉望，以及單車隊的梁寶儀和蔡曉鋒，其中張家朗獲頒終身免費入場證，其餘運動員則獲頒一年免費入場證。由於張家朗的爸爸張子倫於海洋公園工作，今天也獲邀出席活動，他大談劍神的兒時回憶：「以前不時帶兒女去海洋公園，睇動物為主，例如熊貓、水母和其他海洋生物，家朗本身很喜歡動物。」

張家朗爸爸張子倫（左）於海洋公園工作，與兒子一起分享運動員的心理狀況。（梁鵬威攝）

水上樂園遊人巧遇劍神，拍照留念。（梁鵬威攝）

劍擊隊近日頻頻現身公開活動，Greg表示理解香港市民在奧運後的喜悅和興奮，「十月就與眾同樂吧，十一月開始訓練」。男花將於12月出戰世界盃迪拜站，此後每月皆有比賽，由於期間不斷隔離，故每站之間將不會回港，意味着這次離港將長達半年。

一眾運動員獲頒免費入場證。（梁鵬威攝）

張家朗表示希望盡快重投訓練：「完成公開活動後，希望回復正常訓練，體能教練Maurizio安排了連串計劃，強度甚高，專心訓練是首要任務。我也想快點打比賽，這幾站世界盃直接影響世界排名，希望有好表現，爭取更高排名。」張家朗強調，奧運金牌不會帶來壓力，始終比賽有贏有輸，以正面態度對待敗仗，才是運動員最值得學習之處。