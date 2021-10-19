羽毛球．丹麥賽｜謝影雪鄧俊文首戰獲勝　擊敗中華台北組合晉16強

謝影雪／鄧俊文周二（19日）出戰東京奧運後首場賽事，在丹麥公開賽為港隊打頭陣，這對混雙「左手配」在首圈（32強）對混雙世界排名為40的中華台北組合楊博軒／胡綾芳。



儘管世界排名第11的「鄧謝配」，名次較對手優勝得多，但始終是東京奧運後首場賽事、對手早前也曾出戰蘇迪曼盃，鄧／謝第一局之初早段曾與對手咬得較緊，互有1、2分之差領先。

謝影雪（左）與鄧俊文（右）首戰打得較為輕鬆。（資料圖片／高詩琦攝）

不過這對混雙港將戰至6：8時，即一口氣連取7分，領先至15：8。雖然對手一度追近至11：15，但鄧謝牢牢控制戰局，以21：15先取一局。

第二局情況與首局相似，雙方初段咬得較緊，但到鄧謝領先9：8後差距漸變明顯，兩人其後又一口氣取得6分拋開對手，最終以相同的21：15再取一局，2：0淘汰對手，打入16強。

港隊明日將有兩名男單選手伍家朗及李卓耀、和另一混雙組合張德正／吳詠瑢出戰32強。

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鄧俊文（左）和謝影雪（右）作東京奧運後第一戰。（資料圖片／高詩琦攝）

港羽丹麥公開賽參賽名單及32強對手：

男單

伍家朗（8號種子，世界排名第9）對 西本拳太（日本）

李卓耀（世界排名第17） 對 魯斯達維圖（印尼）



混雙

鄧俊文／謝影雪（世界排名第11） 對 楊博軒／胡綾芳（中華台北）

張德正／吳詠瑢（世界排名第33） 對 陳炳順／吳柳瑩（馬來西亞）



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