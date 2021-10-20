歐聯｜施蒙尼冇風度？輸波即衝入更衣室拒絕握手　高普：我理解他

利物浦在歐聯B組作客以3：2擊敗馬德里體育會，這場比賽有一些爭議的判決，例如在53分鐘基沙文起腳過高被罰紅牌，跟住在82分鐘球證看完VAR後取消了判給馬體會的12碼。相信是因為對賽果不滿及憤怒，馬體會主帥施蒙尼完場後並沒有跟利物浦領隊高普握手，而是一支箭跑入球員通道，回去更衣室了。



施蒙尼走了，但高普賽後都有跟馬體會的後備球員握手。他理解施蒙尼拒絕握手的原因，他說：「我們都不喜歡這樣，但情況很明顯。我想跟他握手的。他很像我，我們都充滿激情。下次我們再遇上，100%會握手的。沒什麼，他明顯地很憤怒，但不是因為我，而是因為比賽，跟其他東西無關。」

【施蒙尼拒絕握手衝回更衣室片段】

No handshake between Simeone and Klopp as the Reds edge Atletico in a five-goal thriller! 😮‍💨



FT: Atletico 2-3 Liverpool pic.twitter.com/V4yYMxCPfr — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 19, 2021

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