體操｜石偉雄痛楚下堅持訓練比賽　女友Cathy植詠珊送上甜蜜回覆

香港「跳馬王子」石偉雄在負傷下完成世界體操錦標賽後，在社交網站撰文表示奧運時腳腕受傷，斷了內側兩條韌帶，近兩個月一直在痛楚下訓練，「斷咗一隻腳都仲要繼續跳，知我咩料啦」！

他在文中答謝教練、醫生、治療師、隊友及女友植詠珊（Cathy），更向女友表示「好開心俾我遇到你」，而Cathy亦回覆「以後都陪住」，可見兩口子非常恩愛，隔空傳情。



【石偉雄近日到日本出戰世錦賽】

30歲的石偉雄在東京奧運跳馬資格賽時受傷，經過兩個月的恢復及訓練後，他在昨日（19日）於日本北九州出戰世錦賽，在沒有使出「李世光跳」下得到14.1分，但他沒有再嘗試第二跳，因為他寓賽於操，視世錦賽為恢復訓練。石偉雄賽後在Instagram撰文表示：「咁多位對唔住，李世光暫時要休息一陣，不過佢好快會返嚟。」

石偉雄難度分5.6、執行分8.8、罰分0.3，一跳分數為14.1分。由於按賽例，要打入單項決賽必需作兩跳，石偉雄未有爭取決賽資格。至於完成兩跳的吳家祺，兩跳分數分別是14.000及13.733，平均分為13.866。

【石偉雄的IG長文及女友Cathy回覆截圖】

石偉雄滿意近兩個月的進度及世錦賽的表現，他寫：「雖然仲未係100%，同埋今次比賽亦都係我運動生涯入邊第一次跳馬只係跳一跳而唔係兩跳，呢個恢復進度教練同我都絕對收貨啦，比賽心態一直都係隨時Ready（準備好），係等隻腳好返就冇問題嫁啦，繼續保持呢個進度咁就夠啦！斷咗一隻腳都仲要繼續跳，知我咩料啦！」

石偉雄在8月底上載他與Cathy去看方皓玟演唱會的合照，戀情曝光。（石偉雄Instagram）

石偉雄在文中多謝了很多人，包括容醫生、教練、隊友、治療師，還有女友Cathy。他特別提到女友的支持：「仲有多謝你呢段時間陪我一齊行，好開心可以比我遇到你。」Cathy就回覆一句「以後都陪住」，非常甜蜜。32歲的Cathy是一名藝人，曾經擔任有線娛樂台主播，今年參加過ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》。

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石偉雄在東京奧運男子跳馬資格賽時，兩跳均是最高難度動作，分別是「李世光」及「李世光2」，惟他在跳「李世光2」時落地不穩致受傷，無緣進入決賽。（了解更多：東京奧運｜石偉雄無緣決賽 那傷痕纍纍的肩上 一直肩負厚望）

在東京奧運的跳馬資格賽，石偉雄第二跳的「李世光2」，這樣完結。（高詩琦攝）

他在文中透露近兩個月的傷勢，他8月從東京回港後，證實腳腕內側兩條韌帶斷了，本來傷患處要固定6至8周，但「石仔」9月要去波蘭集訓，備戰10月的世錦賽，所以那段期間不斷問容樹恆醫生，何時可以跑及跳。

未傷癒的石偉雄在世錦賽沒有使用「李世光跳」。（資料圖片/高詩琦攝）

在出發去波蘭集訓前一星期，他終於得到容醫生的批准，可以慢跑。石偉雄承認那麼快就恢復訓練，確實冒險，但他希望嘗試。他坦言在波蘭集訓「真係冇一日係唔痛嫁，嗰種痛令到我懷疑人生」。

石偉雄透露，教練給他兩個訓練方案選擇，一個是忍痛保持練習，另一個是休息到完全痊癒後才再開始訓練，但到時要更長時間恢復狀態，而「石仔」選擇了在痛楚下堅持。他寫：「一般恢復最起碼都要幾個（月）或以上，但今次用咗個幾兩個月恢復，直至到臨出發嚟世錦都唔知做唔做到。」