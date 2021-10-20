行山露營｜香港山女發起山友營友聯署　盼漁護署逐步重開露營地點

行山專頁「香港山女」昨日（19日）發起聯署，希望山友及營友支持，要求漁護署重新開放41個位於郊野公園的露營地點。截至發起日的午夜，已經有超過3000人簽名支持。



「香港山女」在聯署聲明中提出3個重開漁護署露營地點的原因，首先是香港本地疫情穩定。由10月5日至18日的14日內，香港有69宗新冠肺炎個案，只有一宗是源頭不明的本地個案，其餘均為輸入個案。截至10月19日晚，香港已經有67.9%人口接種第一針新冠疫苗。聲明中表示，至今未有在郊區錄得的確診案例，除了因為市民均已習慣做足防疫措施，戶外環境空氣流通亦大大減低傳播病毒風險。

經營行山專頁「香港山女」的阿珊曾撰文行山書。（資料圖片/顏銘輝攝）

「香港山女」提出的第2個原因是市民露營意欲高企，不少人甘冒被檢控的風險，偷偷地到已關閉的營地露營；更多的市民前往非郊野公園的野外地方露營，令到這些非官方營地亂象叢生，例如塔門、赤徑。由於大多數非指定露營地點沒有洗手間、垃圾桶等公共設施，部分露營人士選擇隨處便溺、隨處棄置垃圾等，影響公共衛生，破壞生態。

截至今日中午，有超過3700人參加聯署。（網上截圖）

故此，「香港山女」認為重開郊野公園41個露營地點，可以讓大部分露營人士分流到由漁護署管理的營地，減少非指定露營地點的垃圾污染及公共衛生風險。她希望透過聯署向漁護署施加壓力，要求逐步開放指定露營地點，以及在營地推廣露營守則及相關法例。

自疫情以來，漁護署長時間封閉轄下的露營地點。（資料圖片/顏銘輝攝）

聯署聲明最初還包括「安排網上預約營地，限制群組聚集」的要求，但不少營友及網友對這個建議表示憂慮，經網上投票後被刪除。部分人擔心引發「炒場」問題，亦有部分人不希望要實名登記才能去露營。

儘管「香港山女」這份要求重開漁護署營地的聲明在一日內獲得數以千計的支持，但亦有部分網民在她的專頁留言，覺得聯署沒有用。有網民認為重開營地後，難以確保營友保持社交距離，「最簡單社交距離都做唔到啦，紮營紮到營貼營十足劏房咁」。亦有對香港市民公德心表示悲觀的網民指，若果重開營地，只會將現時非官方營地的烏煙瘴氣問題延伸到每一處。

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