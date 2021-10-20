足球熱話︱超罕見現象曝盧卡古是語言天才　三位隊友竟不諳英語？

車路士射手盧卡古，可能是全英超懂得最多語言最多的球員？

近日歐聯官方向傳媒發放文件，透露這位比利時前鋒原來懂得9種語言，完全把隊友比下去。



歐聯賽事往往引來歐洲甚至世界各地媒體採訪，每年官方都會向記者派發一份名單，列明每隊球員能夠以哪幾種語言流暢地受訪。

近日就有外國記者上載一張車路士的相關文件，備受球迷關注。根據這份名單，車路士隊內所有英籍球員只能以英文受訪；而德國的夏維斯（Kai Havertz）、西班牙新兵沙奧尼古斯及巴西中堅泰亞高施華，竟然全部不諳英語，或至少未能以英文對答。

盧卡古原來是語言天才，竟然懂得9種語言之多。（Getty Images）

有比較就有傷害，克羅地亞中場高華錫被指懂得5種語言，把隊友完全比下去。不過一山還有一山高，射手盧卡古才是「藍戰士」的語言天才。

這位比利時中鋒能講法文、德文、英文、西班牙文、葡文、荷蘭文、比利時荷蘭文（Flemish）、意大利文外；外國傳媒更聲稱有剛果血統的他，懂得屬於班圖語支的林格拉語（Bantu language of Lingala），共9種語言。結果令盧卡古在名單上那一欄出現「爆格」的情況，相當特別。

UEFA sends through a list of languages that each player speaks so media from around the world know who they can interview.



Lukaku speaks so many languages that they can't even fit it in the box. pic.twitter.com/oT4kBSWSjT — Nick Stoll (@NickStoll) October 19, 2021

有網民就大讚盧卡古即使未在西葡語系的國家效力，亦能懂得這兩種語言，確實厲害。原來這位前鋒在第一次踢車路士時，已經跟前葡萄牙國腳保辛華學葡文，現時又在泰亞高施華及佐真奴的指導下「溫故知新」。

他在一次訪問中透露，學識各種語言，有助自己場內外的發揮，「我要向隊友表達自己，讓大家無誤地了解我的想法，這點很重要。例如我何時要波、如何要波，要守衛前或後、左或右等，都需要溝通。」

盧卡古可能是全英超懂得最多語言最多的球員。（Getty Images）

盧卡古減肥心得｜靠營養師解決消化問題兼收身 感覺從未如此強壯

【齊睇盧卡古身形變化！盧卡古在2018年增磅，翌年投國米即變瘦】