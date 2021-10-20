足球熱話︱超罕見現象曝盧卡古是語言天才　三位隊友竟不諳英語？

車路士射手盧卡古，可能是全英超懂得最多語言最多的球員？
近日歐聯官方向傳媒發放文件，透露這位比利時前鋒原來懂得9種語言，完全把隊友比下去。
歐聯賽事往往引來歐洲甚至世界各地媒體採訪，每年官方都會向記者派發一份名單，列明每隊球員能夠以哪幾種語言流暢地受訪。
近日就有外國記者上載一張車路士的相關文件，備受球迷關注。根據這份名單，車路士隊內所有英籍球員只能以英文受訪；而德國的夏維斯（Kai Havertz）、西班牙新兵沙奧尼古斯及巴西中堅泰亞高施華，竟然全部不諳英語，或至少未能以英文對答。
有比較就有傷害，克羅地亞中場高華錫被指懂得5種語言，把隊友完全比下去。不過一山還有一山高，射手盧卡古才是「藍戰士」的語言天才。
這位比利時中鋒能講法文、德文、英文、西班牙文、葡文、荷蘭文、比利時荷蘭文（Flemish）、意大利文外；外國傳媒更聲稱有剛果血統的他，懂得屬於班圖語支的林格拉語（Bantu language of Lingala），共9種語言。結果令盧卡古在名單上那一欄出現「爆格」的情況，相當特別。
UEFA sends through a list of languages that each player speaks so media from around the world know who they can interview.— Nick Stoll (@NickStoll) October 19, 2021
Lukaku speaks so many languages that they can't even fit it in the box. pic.twitter.com/oT4kBSWSjT
有網民就大讚盧卡古即使未在西葡語系的國家效力，亦能懂得這兩種語言，確實厲害。原來這位前鋒在第一次踢車路士時，已經跟前葡萄牙國腳保辛華學葡文，現時又在泰亞高施華及佐真奴的指導下「溫故知新」。
他在一次訪問中透露，學識各種語言，有助自己場內外的發揮，「我要向隊友表達自己，讓大家無誤地了解我的想法，這點很重要。例如我何時要波、如何要波，要守衛前或後、左或右等，都需要溝通。」
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