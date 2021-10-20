體育熱潮下認識特殊奧運會　推動智障人士與社會共融

香港在今夏全城投入奧運，除了緊接的殘疾人奧運會、全運會延續體育熱潮，國際特殊奧林匹克以及於 1976 年成立的香港特殊奧運會（Special Olympics Hong Kong，下稱特奧），盼能在熱潮下喚起港人對智障運動員的關注。

特殊奧林匹克冬季世界賽在疫情下，由2021年延至2023年1月在俄羅斯喀山舉行，香港特殊奧運會正協助運動員備戰。



早於1976年成立的香港特殊奧運會，旨在透過發展各項奧林匹克類型的運動項目予智障人士參與，藉接受長期訓練而發揮運動員潛能、建立自信勇氣、與家人朋輩分享從運動所獲的喜悅，繼而融入社群。

特殊奧運會主席林顥伊博士曾為香港女子冰球隊球員，自小熱愛運動。（葉詩敏攝）

熱心慈善事業的香港特殊奧運會主席林顥伊博士曾為香港女子冰球隊球員，自小熱愛運動，她在周三（20日）的傳媒午宴上坦言「特奧」其實一直都在，：「第一次接觸和認識特殊奧運會是2015年，透過家族的捐助基金助他們出戰世界賽，令我很感動的是，這個組織除了是一個體育組織外，背後意義更加大，透過運動令智障運動員更融入社會，因此我對這組織更有感情。」

香港特殊奧運會推動公眾接受和尊重智障運動員。（官方Facebook）

該會成立目的為加深公眾對智障人士的認識， 提高社會大眾對智障人士的接納與尊重。林博士曾經擔任香港代表團領隊和團長，「與智障運動員相處過，那是一個很難忘的經歷，智障運動員的表達非常直接，現在人與人正是缺少了這一份直接、這份真誠。」

她指特殊奧運會並不只是競賽性質，「奧運是4年一次國際性運動會，但特殊奧運會是一個組織，一年365日全年性讓運動員訓練和比賽，令他們接觸不同的人與社會。」她由衷希望智障運動員能被大眾接納，達到「共融」的宗旨，推動智障人士的身心發展。

速度滑冰運動員黃兆妍（左二）感謝「特奧」一直給予機會，為組織和共融社會發展出一分力。（葉詩敏攝）

同場出席的還有22歲的速度滑冰運動員黃兆妍，她在2013年首次代表香港參加冬季世界賽，並於2017年世界特殊奧運會中勇奪2金1銅。她除了在賽場成績驕人，加入特殊奧運會逾10年的她，場外於全球運動員領袖委員會亦擔任青少年聯絡角色，「我在領袖計劃中發掘和發展表達能力、組織和領導能力，為年青運動員發聲，為特奧和共融社會發展出一分力，對智障運動員意義極大。」

林主席指香港特殊奧運會並不是只是競賽性質，同時協助智障運動員能融入社會。（官方Facebook）

除了運動項目之外，香港特殊奧運會亦致力發展非運動項目，包括運動員領袖計劃、家庭支持網、健康運動員計劃、特奧執法人員火炬跑、機能活動訓練計劃、融合學校 計劃及幼兒運動員計劃等，全面發展智障人士潛能，培養其社交技能。