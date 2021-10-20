亞協盃︱理文落後兩球下一度追和　加時飲恨出局無緣再創歷史

香港代表理文今（20日）在亞協盃跨區決賽作客挑戰烏茲別克球隊拿薩夫，在防線犯錯連失兩球下，換邊後憑翼鋒基華尼頓先把握對手「派膠」建功，再搏得12碼由隊友荷西安祖射入追平。

不過，理文戰至加時階段再失一球，以2：3飲恨出局，未能成為首支殺入亞協盃決賽的香港球隊。



理文今次對手拿薩夫絕不簡單，這支烏茲別克勁旅是2011年亞協盃盟主，也曾4度打入亞冠盃分組賽。今屆亞協拿薩夫亦5戰全勝，球隊成為中亞區冠軍之後，跨區4強再以6：0大勝印度代表莫亨巴根，實力被看高一線。

理文副隊長顏樂楓（左）今場出任防中。（AFC）

早揚言要做好防守的「黃黑軍團」，此仗以5後衛陣式應戰，三中堅分別是列斯奧、余煒廉跟荷西安祖，徐宏傑與黃俊皓則踢左右二閘。中場有迪高與顏樂楓負責掃蕩；亞哥斯達及金承龍則支援最前點的基華尼頓。

理文後防兩次犯錯

坐滿卡爾希中央體育場的約16000名觀眾，開賽前舉起手機以燈光歡迎兩隊進場；比賽期間也不時玩「人浪」，氣氛不俗。開賽僅4分鐘，拿薩夫右路開出一記內彎角球，在前柱大漏之下，本想解圍的隊長列斯奧門前誤撞皮球入網，令理文早段已經落後。

拿薩夫開賽僅4分鐘就憑列斯奧的烏龍球先開紀錄。（AFC）

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受制於對手壓逼，理文猜傳時出現不少失誤；球隊嘗試大腳踢前予基華尼頓「鬥跑」，但傳送未夠到位，始終未能構成威脅。戰至26分鐘，袁皓俊面對對手左路窄角度傳中時甩手，被洛查耶夫 (Khusain Norchaev) 加一腳「執雞」成2：0。

面對拿薩夫緊逼，理文前鋒基華尼華頓上半場舉步維艱。（理文提供）

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基華尼頓「收禮」再搏12碼

上半場拿薩夫數據一面倒佔優，理文在前場的傳送成功率只得49%。然而在換邊後情況出現轉機，基華尼頓46分鐘把握對手回傳「送禮」及時燙射入網，為理文追成較接近紀錄。

63分鐘，這位巴西外援再擺脫對手殺入禁區，乘對方門將出迎前把球推橫，成功搏得12碼，由隊友荷西安祖一射入網成2：2。

基華尼頓憑一己之力為理文連追兩球。（AFC）

比賽進入加時階段，但戰至105分鐘，拿薩夫的塞爾維亞外援卡奴謝路域接應右路傳中，心口一控再左腳窩利抽射死角破網，結果理文以2：3僅負出局，未能再進一步。

晉級的拿薩夫將於11月5日再迎戰巴林代表慕哈瑞克（Al-Muharraq）與科威特競技（Kuwait SC）的勝方，爭奪亞協盃冠軍。

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理文由出發到抵達烏茲別克的備戰情況：（按圗放大）