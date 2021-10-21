歐聯｜曼聯反勝阿特蘭大驚險反底　半場落後兩球　C朗頭槌奠勝

英超3場不勝的曼聯，周中轉戰歐聯，主場迎戰意甲的阿特蘭大。紅魔鬼一度無限接近再輸多場，一度落後兩球，曼聯在換邊後表現脫胎換骨，拉舒福特及哈利馬古尼各建一功，追成平手，加上「大師兄」C朗拿度頂入反勝一球，曼聯以3：2力克阿特蘭大，全取3分。



面對阿士東維拉﹑愛華頓及李斯特城的聯賽，曼聯皆未能擊敗對手，今仗返回奧脫福力爭「反底」。曼聯前線繼續由C朗拿度掛帥，傷癒的拉舒福特取代普巴，首度正選披甲。

單看上半場的表現，曼聯與「反底」兩字相距甚遠，柏沙歷（Mario Pašalić）接應沙柏哥斯達的傳中，門前撞射破網，15分鐘先開紀錄，及後中堅迪美羅（Merih Demiral）頭槌再下一城，曼聯不足半小時便落後兩球。

知恥近乎勇，曼聯換邊過後表現回勇，阿特蘭大中場一次誤傳，般奴費南迪斯即交出直線，造就拉舒福特窄角度射遠柱得手，下半場8分鐘扳回一城，復出後兩場皆有進賬。

上仗成為輸波罪人的隊長馬古尼，今仗戴罪立功，75分鐘禁區內抽射破網，追成2：2平手。和波對曼聯當然不足夠，關鍵時刻怎能沒有C朗，勞基梳爾左路傳中，C朗力壓對手升起一頂頭槌響袋，81分鐘攻入反勝一球，最終曼聯以3：2擊敗阿特蘭大，暫時以6分高踞F組的榜首。

（Getty Images）

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