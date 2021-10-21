歐霸｜贊比亞射手獨取四球創歷史　助李斯特城反勝響勝鼓

周三（20日）深夜的歐霸盃獨腳戲，李斯特城作客鬥莫斯科斯巴達，主帥羅渣士派出伊恩拿祖夥拍達卡攻堅。今年夏天由薩爾斯堡加盟的達卡，今仗盡顯身價，憑一己之力攻入4球，協助李斯特城反勝主隊4：2，今季歐霸打響勝鼓。



歐霸盃分組賽未嘗一勝的李斯特城，今仗造訪俄羅斯，力爭打開勝利之門。李城領隊今仗收起「老大哥」華迪，改由伊恩拿祖與新加盟的達卡（Patson Daka）攻堅。

開賽11分鐘，主隊先由蘇保利夫（Aleksandr Sobolev）「K角位」熨射得手，上半場末段「名將之後」佐敦拿臣（Jordan Larsson）撞射建功，領先至2：0。

莫斯科斯巴達一度領先兩球，可惜未能保住勝局。（路透社）

李城及後隨即還以顏色，達卡接應伊恩拿祖妙傳後得手，半場追回較接近紀錄。這對李城前鋒組合換邊初段再炮製入球，伊恩拿祖橫傳，達卡輕鬆送入空門，48分鐘追成2：2平手。這名來自贊比亞的射手愈踢愈有，先在54分鐘單刀射破對方門將的「大細龍門」，再在79分鐘再下一城，即使主隊蘇保利夫末段建功也為時已晚，李城最終反勝4：2，全取3分。

達卡繼上仗取得英超首球後，今仗完成「大四喜」，成為史上首名贊比亞球員，在歐洲賽中單場攻入3球或以上，主帥羅渣士對達卡「大四喜」感到高興，他在加盟後一直努力地訓練，如今終於有成果。

新加盟李斯特城的達卡（右），今仗獨取4球，助球隊反勝打開勝利之門。（路透社）

英超第9輪賽程：