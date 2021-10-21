體育熱話︱謝影雪新廣告呈現截然不同美態　張敬軒張小倫齊讚好

2020東京奧運後，香港不少運動員人氣急升，羽毛球選手謝影雪正是最受歡迎其中一員，頻頻亮相電視、電台節目之餘，亦成為廣告商的寵兒。

阿雪一向形象較為硬朗，不過她最新為一個飾物品牌拍攝的一輯硬照，流露出跟平日截然不同的美態，女人味爆燈，連歌手張敬軒也留言讚好。



謝影雪為新廣告拍攝的照片：

謝影雪下午1時在個人Instagram上載4張新照片，風格與平日在球場上全然不同。她在帖文中留言：「曾經，我比同年嘅年輕運動員遲起步，但我把握每一次練習機會，盡全力去訓練追趕失去嘅時間，最終有幸加入香港青年代表，最終成為全職運動員，達成小時候嘅第一個夢想。長大後，每一年都會比自己定下目標；因為無夢想，就會失去動力。只要有夢，踏上球場就會奮不顧身。」

張敬軒和張小倫均在謝影雪的帖文下留言讚好。（Instagram＠tseyingsuet）

她的帖文反應熱烈，1小時內已獲過萬讚好，不少網民大讚阿雪好靚，曾為同一品牌代言的歌手張敬軒亦留言讚好，香港男子花劍「大師兄」張小倫亦留下「Ｗa wa Ｗa 」，既是讚嘆又是驚訝。有網民更表示：「差啲認唔到，點解可以靚到咁」。

朱嘉望為新廣告拍攝的照片：

除了阿雪之外，同一品牌亦找了香港女子劍擊代表朱嘉望拍攝廣告硬照，她的帖文以英文寫上，意思大意是：「東京奧運前數月，我的手腕受傷了。這個身體部位對我的運動至關重要，當時我很痛，以為要錯過到東京打劍的夢想。在這個挑戰下，我強迫自己變得更強，勇敢面對傷患，關鍵時刻挺身而出，最終能夠夢想成真。擁抱挑戰，沒有它們你不能變得更強。」