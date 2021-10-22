足球熱話｜彼德堡地區聯賽驚人賽果　兩隊同一時間大開殺戒

難得周末，不少人也會與波友們組隊，出戰不同業餘聯賽，一同享受足球的樂趣。比賽終究是比賽，落得場就要全力以赴，英格蘭低組別聯賽最近出現了兩場比數驚人的賽事。



彼德堡地區的第5級別聯賽，即英格蘭聯賽體系的第16級賽事，由彼德堡流浪（Peterborough Rangers）迎戰梭特利預備組（Sawtry Reserves）。

根據英格蘭足總網頁資料，梭特利預備組今仗僅得8人出戰，但他們未有放棄，如常踢足全場。人多打人少，彼德堡流浪擁有絕對人數優勢，完全沒有留手，半場已領出19：0，最終大勝40：0。這不是一局網球的比分，而是真真正正的40：0，與電影《少林足球》的橋段一模一樣，這個比數在網上也能找到。

根據英格蘭足總網頁，彼德堡流浪狂炒對方40隻光蛋。（網上截圖）

彼德堡流浪的Dwayne Rankin單場獨取13球，另一個隊友戴亞斯（Tiago Dias）亦攻入11球，加上布朗（Chris Brown）及加斯（Cameron Guest）分別交出7球及6球。

這個懸殊的比數引起英國傳媒的注意，《BBC》電台與彼德堡流浪的球員﹑領隊兼主席Dwayne Rankin做訪問，他直言完全不知道比數是如此大分野，「我們在場上作賽沒有留意比分，只是努力作賽，我認為這是對對手的尊重。對一間球會而言，大勝對手40球確實是一大成就。」

彼德堡流浪球員兼領隊賽後表示，根本不知道原來比分已經拉開這麼大距離。（Twitter截圖）

巧合的是，同時間進行的另一場彼德堡地區第4級別聯賽，同樣出現驚人的大比數，索普活特流浪（Thorpe Wood Rangers）大炒Parkside預備組35隻光蛋，而其中一名球員烏夫（Michael Uff）更獨取15球。

另一場同時進行的彼德堡地區第4級別聯賽，同樣出現另一驚人比數。（網上截圖）

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