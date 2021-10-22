郵政推東京殘奧紀念郵票祝賀香港運動員　即日起接受訂購

香港郵政今日（22日）宣布，將於12月9日發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020殘疾人奧運會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，並由即日起接受預訂，截止日期為11月4日。



今年的東京殘奧會是香港自1972年來第13次派出代表團參加。香港代表團派出共24名運動員參加多個項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊，當中半數運動員更是首度出戰殘奧會。經過12日的精彩殘奧比賽，香港隊的賽事圓滿結束，總共贏得5面獎牌，分別是2銀3銅。

【香港在東京殘奧共得2銀3銅，港隊獎牌得主一覽】（按圖放大）

+ 5

為慶祝中國香港代表團的卓越成績，郵票小型張上嵌有一套3枚的郵票，分別展示了羽毛球、硬地滾球及乒乓球三個奪獎項目，並印上所有得獎健兒的肖像，別具意義。這款小型張嵌有3枚各面值10元的郵票，售價為30元，至於附有小型張的套摺貴一點，售50元。此外，郵政還有首日封發售。

【了解更多殘運特別紀念郵票】（按圖放大）

王婷莛在女子TT11級單打乒乓球贏得銅牌，為港贏得今屆首面獎牌。「五朝元老」梁育榮在硬地滾球混合BC4級個人賽贏得季軍，之後他與隊友劉慧茵及黃君恒合力，贏得混合BC4級雙人賽銀牌。

在今屆殘奧煞科日，港隊一日兩牌，陳浩源在羽毛球男子WH2級單打贏得銅牌，還有朱文佳奪得羽毛球男子SH6級單打銀牌。

東京殘奧總結｜香港代表團2銀3銅謝幕 硬地滾球羽毛球各贏兩獎牌

市民可於即日起在郵票策劃及拓展處網頁或Facebook專頁預訂該款郵票小型張及相關郵品，亦可下載並填妥訂購表格，交回任何一間郵政局（流動郵政局除外），或投寄至「香港郵政總局郵政信箱11968號香港郵政集郵組」或「簡便回郵15號香港郵政集郵組」（只適用於本港投寄）。郵政局亦備有訂購表格供取用。截止訂購日期為11月4日。

香港郵政連結：網上預訂這套郵票

有關上述特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁或「郵購網」流動應用程式查閱。

相關文章：東京奧運｜郵政推出特別紀念郵票祝賀 香港運動員奪六獎牌創佳績

香港郵政早前已經公布，在10月28日推出奧運紀念郵票，祝賀港將在東京奧運創佳績；圖為嵌有5枚各面值10元郵票的小型張。（郵票 ‧ 郵趣@Hongkong Post Stamps Facebook）

【了解更多奧運特別紀念郵票】（按圖放大）