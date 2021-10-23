英超｜車路士是理想工作環境　杜慈嘆教PSG日子：管埋球員親朋

轉工轉運，車路士領隊杜慈可謂近年最成功例子。去季季中上任，捧起歐聯冠軍。今季增兵後，成為英超熱門之一。回想起舊東家，他有何感想？

杜慈近日受訪，談及在車路士與舊東家法甲巴黎聖日耳門的日子，直言新工易辦事。一句勝過千言萬語，「教盧卡古易過尼馬同麥巴比啦」。



杜慈接受意大利《米蘭體育報》旗下一份周刊訪問，談及執教生涯，部分內容率先公開。杜慈加盟車路士9個月，接掌一支實力本已不俗的球隊，在歐聯決賽勇挫曼城。今季在英超開季亦早早上力，暫列榜首。

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今年有盧卡古（中）加盟，車路士前線威力倍增，杜慈（右）笑開懷。（Getty Images）

回憶在PSG的生涯，雖然兩奪法甲，但在歐聯功虧一簣。法甲豪門「老細好難湊」乃公開秘密，而是粒粒皆星，個個性格巨星，教波不止排陣。杜慈在訪問中直言車路士與PSG截然不同，「風格與架構都是」。杜慈稱在車路士工作「安心許多」，更一語道破當中難度：「教盧卡古易過尼馬同麥巴比啦。」

麥巴比等人在陣，PSG擁有鑽石陣容，教練這份工卻一點不易打（Getty Images）

杜慈坦言在PSG當教練，有如做官。他說：「我覺得自己係體育部長。我要管埋球星啲朋友同家人。在車路士一切流暢得多，可以安安靜靜的工作。」早前另一次訪問，他形容尼馬如藝術家，自會選擇做法，「當他感覺自己能付出什麼，角色就變得鮮明。他們肩負責任，自承受外界抨擊。能夠領導這些球星是我榮幸，但做盧卡古的教練較易」。

普捷天奴（左）帶領PSG在法甲暫時帶離，但就算奪得聯賽錦標，絕不能滿足高層。（美聯社）

「體育部長論」並非首次出自杜慈口中，去年平安夜被PSG解僱，有傳媒引述其發言，亦有類似說法。現任「體育部長」普捷天奴，會否認同？

車路士將於今晚英超頭場主場對諾域治，惟盧卡古與另一鋒將迪姆華拿，均在周中歐聯對馬模一戰受傷。

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