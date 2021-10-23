艾拉自揭曾遭性侵　母親怕他難過一度阻止　為兒童公義決不再噤聲

曼聯名宿艾拉（Patrice Evra）近日推出自傳《I Love This Game》，內容最震撼要數他聲稱自己13歲時遭到男老師性侵，但因為冇勇氣說出真相，覺得自己多年來活像懦夫。



現年40歲的艾拉接受《泰晤士報》訪問，講述拿出勇氣公開陳年往事的心路歷程。艾拉回想：「當時我仍在中學階段，曾經有一段時間與那位老師一齊住，因為可以節省來回學校同家中的時間，有次佢以為我睡着了，就開始摸我身體，甚至試圖脫下我的褲，我當時很害怕，試圖推開他和打他，整個過程持續十多分鐘。在那位老師家住最後一晚時，他知我就快離開，他為我口交。」

艾拉獲費格遜賞識，2006年加盟曼聯，一踢就8季。（Getty Images）

艾拉曾經和傑斯、C朗拿度等名將並肩作戰。（Getty Images）

艾拉指，除了要拿出公開真相的勇氣，他公開後如何面對家人和朋友也是一大難題。他表示：「我未曾向人傾訴過，我不知道別人是否相信我。」他指出要和家人剖白最難受，特別是不懂如何面對母親。他指：「媽媽感到很震驚，亦很憤怒。她向我表示歉意，同時告訴我『一定不可以寫在書中，這是你的私隱。』但我對她說：『媽，這不只關於我，也關乎其他孩子。』於是她表示明白和諒解。」

艾拉坦言公開真相最痛苦一刻是要和媽媽剖白。（艾拉ig）

艾拉本身喜愛小孩子，經常四出進行親善活動，今次自揭過去亦表明是不希望有更多兒童受傷害。（Getty Images）

艾拉坦言這本書會令別人改變對他的看法，但他覺得自己現時較以往開朗了，是一個「全新版本」的自己。不過，艾拉指自己仍未去仔細考量實際法律行動，他母親有建議他指證那位老師。艾拉憶述當他24歲正效力摩納哥期間，有一批家長指控該名男教師性侵學生，法國警方當時有找艾拉協助調查，但他因為怕事而選擇噤聲。

艾拉在摩納哥效力時曾被法國警方查問性侵事宜，但他當年選擇噤聲。（Getty Images）