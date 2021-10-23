張家朗任大使發掘「小劍神」　目標巴黎奧運奪牌為一個人

張家朗在東京奧運為香港奪得金牌後捲起劍擊熱潮，新世界發展行政總裁鄭志剛旗下的「飛越啟德運動基金」（「飛越啟德」）推出「小劍神」培訓計劃，宣布張家朗為劍擊宣傳大使，今日舉行記者會，席間「劍神」與小朋友交流如何面對挑戰、克服逆境的心得。



張家朗獲委任「飛越啟德劍擊大使」，將透過不同活動和社交媒體等加強推廣本地劍擊發展。

今天的記者會上，張家朗與保良局屬校小劍手對談，分享劍擊鞋上寫上「Don't Lose Your Way」，提醒自己不要因追求好成績而忘記打劍的初心。

張家朗在活動上分享劍擊鞋上「Don't Lose Your Way」的背後意義。（黃寶瑩攝）

張家朗在東京奧運奪得花劍個人賽金牌，激動人心，亦成為小劍手的目標與偶像。當他被小劍手問到可會在下屆巴黎奧運再奪金牌時，張家朗坦言：「我的教練（Gregory Koenig）是法國人，我們也常到法國集訓，算是半個主場，希望能在法國奪得獎牌。」他續說：「運動員總是貪心的，我還有很多冠軍未拿過，也應該要拿多個冠軍。」

愛好咖啡的張家朗與新世界發展行政總裁鄭志剛在活動前暢談。（黃寶瑩攝）

此外，有小劍手問「劍神」的500萬港元獎金會如何使用，可會用來買樓，惹來哄堂大笑，張家朗笑指：「因較早前腳傷專注養傷，加上近日重投訓練，暫時未有考慮獎金用途，先儲起來。」

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「飛越啟德」與香港劍擊總會、保良局及運動社企「體育係」合辦此「小劍神」培訓計劃，招募450名基層小學生，為他們提供運動潛能分析及為期一年系統化的劍擊訓練，發掘香港「未來劍神」。

張家朗今天帶了奧運金牌出席活動。（黃寶瑩攝）