港超聯︱球迷印大字報喝倒彩招呼貝鈞奇　傑志破東方不敗身

2021/22球季港超聯賽今（23日）終於開鑼，由傑志跟東方龍獅兩強對碰。不過，足總主席貝鈞奇成為今場大戰其中一名主角，賽前主持儀式時一度被球迷狂噓。

最終傑志打破東方今季不敗身，以1：0贏波，連同菁英盃在內，取得4連勝。



揭幕戰上演去季煞科戰「翻版」——由衛冕的傑志惡鬥東方，是兩隊自17/18球季後再次在聯賽首戰交鋒。足總特別為今場印刷場刊，也在賽前舉行開球禮，邀請主席貝鈞奇等嘉賓出席。

港超聯今日開鑼，足總主席貝鈞奇出席賽前開球禮。（袁志浩攝）（袁志浩攝）

不過，這位足總高層似乎不太受全場3163名球迷歡迎。他近日受訪時被問到對球員遭拖糧有何看法，回應稱自己受疫情及社會運動影響，旗下酒樓生意大減，「我都好慘」，惹來外界嘩然。

有球迷手持大字報，狙擊貝鈞奇。（袁志浩攝）（袁志浩攝）

開球禮上，現場主持人讀出貝鈞奇的名字，現場觀眾隨即報以噓聲，也有人用粗口指罵。其中一名球迷就手持印有其黑白相及「狽匪」字樣的大字報宣洩不滿。

港超聯賽揭幕戰，有3163名球迷入場，賽前場外一度排長龍。（袁志浩攝）（袁志浩攝）

「藍鳥」走出開季小低潮、最近3場全勝；東方則仍未嘗一敗，兩隊各有球員隨港隊參加U23亞洲盃外圍賽缺陣。傑志今場派出當家射手丹恩奴域、黃洋等老將，正選球員平均33.1歲，名單中只得查理史葛、安永佳跟朴俊炯未踏入「30大關」。相反，東方續遣「二十出頭」的茹子楠與孫銘謙，只有兩名外援擔正。

加維蘭為傑志奠勝，取得聯賽開門紅。（袁志浩攝）

上半場初段戰況膠著，由東方守衛黃梓浩一腳遠射掀開序幕。14分鐘傑志加維蘭右路斬中，入楔的安永佳在包圍下起腳，被反應快的葉鴻輝擋出。加維蘭衝前控定來球勁射遠柱破網，助「藍鳥」領先1：0。

傑志前鋒安永佳今場不乏機會，但最終未能取得入球。（袁志浩攝）（袁志浩攝）

換邊後不久，東方有米基爾近門頂入「食詐胡」，戰至81分鐘，出現今場最具爭議性判決。茹子楠右路落底，後方的安永佳追趕時於禁區邊不慎踢中對方，球證斷然不判罰12碼，引來東方球員指着禁區內的草頭投訴。雙方尾段未再有進帳，傑志結果以一球小勝東方，取得聯賽第一勝，同時打破東方今季不敗之身。

茹子楠末段被侵犯，球證未有判罰12碼。（袁志浩攝）

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