港超聯︱東方茹子楠客串右閘表現更勝外援　獲盧比度攬攬送鼓勵

東方龍獅周六（23日）於港超聯揭幕戰以0：1不敵傑志，華將茹子楠卻成為亮眼點。這位昔日多踢中前場進攻位置的球員今季改踢右閘，贏得教練團信任，更揚言他「前途一片光明。」



東方跟傑志曾在菁英盃交手，當時雙方各一言和；然而1個月後的今天，「藍鳥」更成為了獲勝的一方。今季首度執掌東方帥印的盧比度，坦言球隊「退步」，在各方面都比對方遜色。「我們需要更多簡單的傳送，不要猶豫太多，否則會犯錯。」

茹子楠今場助攻助守，前場後場都有他的身影。（袁志浩攝）

雖然球隊未能「開齋」，卻有意外收穫。上季在晉峰表現出色的進攻中場茹子楠，今季獲東方收歸己用，盧卡度改把他打造成右閘或右翼衛。這位23歲華將全場助攻助守、跑上跑落，多次引球突破，挑戰傑志守衛製造威脅，幾乎搏得12碼，相對起兩隊外援，甚至其他有資歷的華將，表現更為亮眼。

盧比度賽後使出「摸頭殺」，向茹子楠送上鼓勵。（袁志浩攝）

攻中轉踢右閘踢出驚喜

盧比度也不吝嗇地讚賞「茹子」，他賽後特意把這位港將叫到一旁，雙手輕拍他兩頰，更以「攬攬」送上鼓勵。「我為他感到驕傲，他在一隊這麼多外援、競爭很大的球隊中一直努力，絕不容易。今天他是全場最佳，我告訴他繼續這樣踢的話，前途肯定一片光明。」

沒有保留地搏盡每一分鐘，茹子楠除了贏得球迷報以掌聲，也獲教練認同。（袁志浩攝）

這是否意味「茹子」未來都會出現在右後防位置？盧比度笑言：「我很喜歡他在那裡。他的態度跟技術很適合踢右閘，有活力又有力量，帶波面對敵人時十分有威脅。今日他大概創造了1000個機會吧，總知十分好。」

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對於盧比度不斷讚賞，「茹子」亦十分謙虛，他表示信任教練團的決定，「初時不習慣，但慢慢適應。他說這位置有利我發揮，這幾場比賽也看到事實，原來相對於中場，真的做得比較好。」

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