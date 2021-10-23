劍擊｜男佩明年出戰3站世界盃　備戰亞運突破上屆兩銅

香港男子佩劍代表羅浩天、何思朗在退役劍手林衍聰率領下，周六（23日）在銅鑼灣希慎廣場分享劍擊心得，「大師兄」阿聰寄語下一代：「選擇做運動員很容易 ，但要記住堅持和有信念才能成功。」



香港在今夏因着張家朗一面東京奧運金牌而掀起了體育與劍擊熱潮，於上屆雅加達亞運後退役的林衍聰坦言，「他令整個劍擊和體育發展好勁，現在人們一聽到你是運動員，會為你而驕傲，與以往有分別。」阿聰指退役後有更多時間推動本地劍擊，令不同階層人士認識劍擊，而不僅是貴族運動的印象。

前佩劍港將林衍聰（左一）與現役劍手羅浩天和何思朗出席活動，殘奧「7金劍后」余翠怡擔任司儀。（葉詩敏攝）

張家朗的花劍個人賽奧運金牌締造歷史，引起港人對體育資源關注，體院亦準備在興建的新大樓內擴建劍擊館，亞運佩劍銅牌羅浩天坦言除了場地外，亦期望能爭取增加本地賽事，「現時比賽未算足，對青少年劍手來說，更多比賽經驗提高對抗性和抗壓能力等，出外比賽能爭取佳績。」

羅浩天（左）寄語劍手享受比賽的樂趣和能量。（葉詩敏攝）

而上月在本地賽男佩封王的何思朗，則希望政府能增加資助，免運動員因收入問題而人才流失，他又指出：「本地排名前8才能在體院練習，希望能增至前9至12名等，擴大人數和競爭性。」

何思朗坦言希望政府能增加運動員資助，減少人才流失。（葉詩敏攝）

二人將在明年一月展開世界盃賽事之旅，一連出戰波蘭、意大利和匈牙利3站比賽，在防疫隔離政策下，劍隊將留在歐洲訓練並戰畢3站才回港。羅浩天指久未戰國際賽，期待能寓賽於操，為亞錦賽和明年重點賽事杭州亞運會備戰，突破上屆個人賽及團體賽銅牌佳績。

林衍聰（中）盼能以領隊身分隨隊征戰亞運，與港隊團結一心爭取佳績。（葉詩敏攝）

「大師兄」阿聰透露盼能以領隊身分隨隊征戰亞運，「作為劍手已打過很多次，這次想以另一個身分，與港隊一條心衝擊更多獎牌。」他稱希望能看到男佩突破上屆成績，對羅浩天與何思朗等師弟有信心。

「對二人有一定信心，突破與否老實說是看教練能否配合，體院正積極物色佩劍隊新教練，希望能及時帶領他們戰亞運，帶來新衝擊並突破銅牌，希望他們能與花劍、重劍並肩作戰。」

林衍聰稱擔任領隊是目前個人意向，仍需總會和總教練決定。