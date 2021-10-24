意甲｜伊巴「登四」首入球　追逐意甲最年長入球紀錄尚需一季

瑞典「戰神」伊巴謙莫域在足球世界，永遠是「icon」。這位40歲前鋒，在頂級聯賽依然叱吒風雲。

「伊巴」在凌晨意甲經歷繁忙一夜，助AC米蘭「11打9」下作客以4：2擊敗博洛尼亞，令「紅黑軍團」保持不敗並暫時升上榜首。他補時為球隊「埋齋」，更列入史冊。



剛於月初度過40歲生日的伊巴，開季受傷患困擾，凌晨終於在本季首次於聯賽正選上陣，於16分鐘即助攻拉菲爾利亞奧先開記錄。主隊4分鐘後有蘇馬奧路直接被逐，AC米蘭在35分鐘靠卡拿比亞再下一城。多打一人，領先兩球，以為順風順水，下半場戰情卻如坐過山車。

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完場前燙射顯功架。（路透社）

博洛尼亞易邊後一度扳平。伊巴49分鐘防守角球時「擺烏龍」誤頂入己方大門，3分鐘後穆沙巴路突破越位單刀扳平。當AC米蘭苦思如何對抗後上氣勢，博洛尼亞卻有羅拔圖蘇利安奴踩向波路托尼腳脛而被逐。「紅黑軍」此時多打兩人，形成圍攻格局，狂轟至84分鐘終由賓拿沙遠射得手。伊巴則於90分鐘燙入遠柱，幾經辛苦下勝4：2。

蘇利安奴這一腳，相當「肉酸」。（Getty Images）

伊巴今季首次正選，兼踢足全場，助球隊獲勝，暫時以8勝1和登上榜首，但較8戰全勝的拿玻里多踢1仗。今仗雖然是繼2010年後再次擺烏龍，但伊巴將功補過，射入40歲後首個入球，成為歷來第4位意甲「四張」入球者。

伊巴振臂歡呼，「登四」一樣有貨交。（路透社）

伊巴如能在季末的意甲入球，便會趕過名將維祖活（Pietro Vierchowod）及1938年世界盃冠軍成員皮奧拉（Silvio Piola），成為史上最二年長入球者。若要「登頂」，他須踢多一季。現時紀錄由AC米蘭中堅哥斯達古達保持，他於生涯最後一仗射入12碼，當時為41歲25天。

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