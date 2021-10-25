意甲｜摩連奴怒轟水樽被逐　羅馬阻拿玻里全勝兩場大戰3主帥領紅

有摩連奴的地方，就沒有悶場（不包括場內戰况）。凌晨意甲上演兩場大戰，摩連奴帶領的羅馬，主場以0：0悶和賽前全勝的拿玻里。雙方各被發一面紅牌，場內維持11人對11人，因為飾演「紅牌阿姑」者不是球員，而是摩連奴與拿玻里領隊史巴列堤。

難怪摩連奴賽後讚球證「不偏不倚」。



羅馬在上周中作客挪超球隊波杜基林特，慘敗1：6。回到聯賽，羅馬本季在主場4戰全勝，拿玻里則開季8戰全勝，惡戰難免。論攻勢，僅有拿玻里下半場一次近門衝擊較有威脅。羅馬兩名後衛夾擊域陀奧森漢，「以身相許」僅僅改變方向令攻門中柱。雙方最終互交白卷，主帥演出卻更精彩。

歐協聯｜羅馬敗走 摩連奴難辭其咎 從苦澀中仍找到一點得著

拿玻里靠穩健防守佔據榜首，開季9場意甲僅失3球。（路透社）

摩連奴在80分鐘近距離目擊尼高路辛尼奧路被拿玻里球員絆倒，球證馬沙（Davide Massa）無表示吹罰。他立即大動肝火，不僅走出指導區，更右腳大力抽射場邊水瓶。馬沙及後吹停賽事，向摩連奴出現第二面黃牌，「兩黃一紅」驅逐離場。摩連奴心有不甘，無視助教出手制止，高舉拇指，揶揄馬沙的判決後，才坐在後備席廂的後方。

「你係得嘅！」（影片截圖）

背後的男人。（路透社）

摩帥「身先士卒」，拿玻里主帥史巴列堤卻沒有領悟前車之鑑。完場後，他對馬沙嘮叨，本來馬沙沒有理會，但史巴列堤似乎開聲叫住馬沙，見馬沙回頭才開始拍掌，諷刺其判決。如此撩交打行為，終於「打動」馬沙，完場亦要出示紅牌驅逐史巴列堤，令這位主帥合掌求情，呆立當場。

拿玻里主帥申請紅牌（按圖放大）

+ 1

摩連奴賽後指賽事水平高，令他身處後備席都感到疲累。對於自己被逐，摩連奴形容兩邊主帥都被逐，相當特別，「我不滿意球證判決，但我無話可話。無人感到開心，但我覺得球證不偏不倚。」他重提周中慘敗，該仗正選中有5人今仗被踢出大名單，只能在看台上觀戰，他說：「這是我給更衣室的訊息。那場賽事留在我的歷史裏，我難以原諒。」

歐協聯｜羅馬作客挪威爆冷慘敗 摩連奴執教過千場的尷尬第一次

剛剛作客挪威球隊大敗，摩連奴未熄心頭恨。（Getty Images）

同晚另一場大戰，國際米蘭主場被祖雲達斯逼和1：1，國米主帥施蒙尼恩沙基亦被驅逐。國米在上半場由迪斯高「執雞」開記錄，幾乎可以堅守到完場，惜在完場前兩分鐘輸12碼，被戴巴拿操刀扳平。「細恩」疑不滿球證觀看VAR後判極刑，出言爭議，結果被逐。

老將迪斯高（左）今仗開記錄，未能帶來勝利，賽後與莫拉達握手。（路透社）

意甲完成9輪，拿玻里憑較佳得失球，壓倒同樣8勝1和不敗的AC米蘭，暫列榜首。

施蒙尼恩沙基亦做「紅牌阿姑」。（路透社）

紐卡素下任領隊賠率：

+ 2

摩連奴的舊東家曼聯，陷入危機：

英超雙紅會︱曼聯防線崩潰普巴被逐 沙拿帽子戲法紅軍大勝5：0