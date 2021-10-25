F1美國站｜韋斯達賓起步即落後　大膽戰術力壓咸美頓奪冠保領先

一級方程式賽季進入最後直路，一連三站在美洲舉行（美國、墨西哥、巴西），開賽時間均為香港時間深夜，車迷們要捱夜睇車了！

美國站焦點當然落在兩大爭標車手身上，紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）奪冠而回，擴大與咸美頓（Lewis Hamilton）的差距。「韋少」雖是排頭位贏冠軍，但過程絕不輕鬆，末段的追逐戰更是緊張刺激。



F1完成今季所有歐洲分站後轉到美洲上演，先在達拉斯美洲賽道（Circuit of The Americas）舉行美國站，雖然今站賽道上的爬頭不算多，但依然緊湊。

韋斯達賓雖剛滿24歲，卻已有7年F1經驗、表現相當成熟，在龐大的爭標壓力下甚少出錯。（Getty Images）

有望爭逐世界冠軍的韋斯達賓（Max Verstappen）與咸美頓（Lewis Hamilton），早在周五已有火藥味，二人在練習賽「試當真」，猶如正賽一樣在一號彎各不相讓，「韋少」透過無線電表示：「哈，白痴！（Stupid idiot）」，更添今站的大戰氣氛。

在車手榜領先6分的韋斯達賓以頭位起步，咸美頓則排在身邊的第2位，五盞紅燈一熄後，二人位置隨即對調，咸美頓起步佔先機在1號彎搶佔第一位，但一直未能拋開韋少，保持1秒內距離，證明紅牛的RB16B戰車在「COTA」佔優。

起步不久，韋斯達賓的紅牛戰車已遭咸美頓駕駛的平治超越。（Getty Images）

平治車手不會就此輕易放棄，「咸爵爺」早段領先後，逼使緊隨的韋斯達賓增加胎耗。紅牛第10個圈召「韋少」進入維修站換胎，憑輕鬆奪回領先位置，憑Undercut（先於對手入站換胎，憑暫時的輪胎優勢拋開對手）一度拉開逾6秒優勢，咸美頓則在3個圈後「入Pit」再追趕，雖然能拉近差距，但到第29圈，「韋少」再次換胎，意味要以白邊硬胎跑完最後27圈。

咸美頓則戰至37圈才進入維修站，比韋斯達賓遲8個圈，當時已表明「最後3圈有好戲上演」，似乎滿有信心在最後階段以輪胎優勢惡鬥韋少。

因一起步已遭咸美頓超越，令紅牛決定在韋斯達賓身上賭一把。（Getty Images）

的確，一如咸美頓所料，他換胎後憑着一圈快近1秒的優勢，很快已追至韋少身後2秒之內，但追近後亦受亂流影響，一直無法「埋身」。兩車合演追逐戰過後，韋斯達賓有驚無險以1.3秒之差首名衝線奪冠，拿下今季第8個分站冠軍，並以12分鞏固榜首的領先優勢。

賽後，韋斯達賓的戰車輪胎已所餘無幾。（Getty Images）

韋斯達賓劣勢下遇「天使」：他助我防守

這名24歲的紅牛車手賽後直言，這個分站冠軍得來不易，尤其在如此高溫下，最後一組輪胎需要鬥接近30個圈，「我們一起步已落後，唯有進取一點，當時我不肯定這策略能成功，但最後幾圈確實很有趣。」

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他憶述當咸美頓殺到埋身之際，幸好眼前出現「天使」，「戰至最後兩圈，基本上輪胎接近玩完，幸好前方有慢車的米克舒密加，我可以借助他的DRS作防守，才可以頂得住咸美頓的攻勢。」

咸美頓與平治今站扭盡六壬，依然沒有辦法第7次稱霸美洲賽道，咸爵爺直認戰車發揮有差距，「我與車隊今站用盡一切方法，但他們（紅牛戰車）整個周末也比我們快，而大家也做得非常好，我們將專注部署未來的分站。」