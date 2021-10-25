C朗拿度大敗後IG撰文承擔責任　呼籲球隊馬上振作為球迷踢好波

C朗拿度在英超雙紅會正選披甲，下半場初段「食詐糊」，被指越位在先，未能幫曼聯破蛋，最終球隊主場以0：5慘敗於利物浦腳下。36歲的C朗賽後在Instagram上發文，承認大敗是球員的責任，球迷配得上一場更好的比賽，他呼籲球隊由現在起振作起來。



主場大敗之後，C朗在的IG撰文，並配上一張對利物浦的比賽背影照片。他寫：「有時候，賽果並不是我們所想要的。這是我們的責任，只屬於我們的責任，因為沒有其他人可以怪責。」

C朗在曼聯慘敗後於IG發文。（C朗Instagram）

C朗跟住答謝球迷的支持，並呼籲球隊振作起來，為球迷踢出好波。他寫：「我們的球迷再一次地，展現他們一如既往的支持。他們值得擁有更好的，是比這個好得多的，而這一切是取決於我們的付出。就是現在了！」

曼聯在英超雙紅會主場以0：5不敵利物浦，9戰得14分排第7位。曼聯上半場防線崩潰已失4球，換邊後穆罕默德沙拿入多球，完成帽子戲法，利物浦鎖定贏5：0。在60分鐘，於下半場才入替的曼聯中場保羅普巴直接領紅被逐，曼聯在下半場大部分時間要踢少一個。

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【C朗踢人犯規，被罰黃牌】

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