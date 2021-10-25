曼聯慘敗連格場邊熱身被球迷鬧　當事人一句回應引網民萬般同情

網上流傳一段曼聯對利物浦的場邊片段，據指有球迷辱罵在場邊熱身的曼聯中場連格，而連格則回應：「我都不在場上！」賽後連格在社交網站解釋事發過程，並表示球迷不是辱罵他，只是叫他努力一點。



連格一句回擊球迷批評。（Twitter）

從片段所見，今仗擔任後備的連格，在比賽期間到角球旗附近熱身，據指他遭到球迷的辱罵。28歲的連格賽後在Twitter講到事件，他澄清球迷沒有辱罵他。他寫：「這個不是辱罵，他說『努力一點（work harder）』，好似講到我平日沒有努力一樣。之後，我說『我甚至不在球場上（im not even on the pitch）』！完！」今仗連格沒有後備入替，只見在場邊見證曼聯以0：5慘敗。

【有球迷影到連格在場邊熱身時的片段】

la gente puteando a Lingard que responde un “Yo no estoy jugando” 😭😭 pic.twitter.com/cm30hY194S — Manudarg (@ManUdArg) October 24, 2021

很多球迷在連格的帖文下留言，有人表示不是連格的錯，而是領隊蘇斯克查，亦有不少人叫連格快點轉會韋斯咸，只有離隊才能重生。連格上季曾外借到「槌仔幫」，表現相當好，但他今季留在曼聯，沒有轉會。還有球迷覺得連格這句有弦外之音，表面上回擊球迷，實際上是向蘇斯克查抱怨缺少上陣機會。

It wasnt abuse! he said “work harder” like im not already doing that day in day out! and i said “im not even on the pitch” end of!! — Jesse Lingard (@JesseLingard) October 24, 2021

擔任今場比賽英語旁述的曼聯名宿加利尼維利，都有為連格抱不平，他在評述時說：「拉舒福特、C朗及格連活特，你不能期望他們3人可以幫你搶到波，你是壓逼不到的。如果你想加強壓逼，請派連格上陣。」

有球迷留言表示，這個不是連格的責任，而是蘇斯克查，並附上這張圖。（Twitter）

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