羽毛球｜山口茜落敗邊緣靠鬥志反勝　安洗瑩遭傷患拖垮痛到流眼水

周日的丹麥公開賽女單決賽，日本球手山口茜與韓國小將安洗瑩合演精彩一戰，尤其是第二局最扣人心弦，山口茜先救到冠軍點（championship point），再在「刁時」勝出，追平局數。安洗瑩未能一氣呵成連贏兩局，到第三局被大腿傷患拖垮，最終不得不因傷退賽。山口茜經過78分鐘的激戰後，靠頑強的意志反敗為勝，贏得冠軍。



24歲的山口茜在逆境下堅持作戰，最終逆轉勝！（路透社）

19歲的韓國羽球「天才少女」安洗瑩首局先勝21：18，到第二局兩人得分緊湊，安洗瑩首先取得20分，領先20：19，獲得championship point的機會，但山口茜咬緊牙關，以一記扣殺救到，追成20：20平手。在「刁時」激戰中，山口茜每贏1分，安洗瑩就追1分，分數咬住上。

【對搓65板，體力與鬥志的比拼！】

Play of the Day | Finals | How did Akane Yamaguchi 🇯🇵 manage to stay in this rally and keep going?#HSBCbadminton #BWFWorldTour #DenmarkOpen2021 pic.twitter.com/CQyGMwjL6s — BWF (@bwfmedia) October 25, 2021

值得一提的是安洗瑩追成21：21的一分，兩人來回對搓65板，山口茜左飛右撲，但最後打出界，安洗瑩取分，這一分簡直是體力與鬥志的比拼！打完這一分，現場觀眾拍爛手掌，而安洗瑩更累得倒在地上，並要求醫療暫停。

這一板令到安洗瑩倒下，大腿傷患惡化。（Twitter）

安洗瑩的右大腿有傷，這65板的對搓似乎令她傷勢惡化。最終，山口茜憑鬥志，打到第4個局點（game point）終於取勝，以25：23追平局數1：1。

【安洗瑩受傷下堅持作戰，最終在第三局都要退賽】

安洗瑩完結第二局後再要求醫療暫停，請醫生入場治理大腿傷患。第三局展開，安洗瑩在受傷下影響發揮，頻頻失分。當她落後到3：8後，今場第3次要求醫療暫停，醫療人員幫她用繃帶紮住足踝。安洗瑩雖然堅持多一會，但打到5：16後，都決定退賽，醫療人員再度入場為她處理大腿傷患，見她痛到流眼水。

安洗瑩（右）受傷退賽，獲得亞軍；先落後一局並差一分輸波的山口茜（左）得冠軍。（路透社）

山口茜在先落後一局下，經歷過救championship point及「刁時」，艱辛地追平。第二局的苦戰導致安洗瑩傷勢惡化，最後她在第三局退賽，山口茜經過78分鐘激烈的比賽後獲勝，取得女單冠軍。