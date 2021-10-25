殘奧健將｜三人三段獲得堅守的神奇路   他們說生而為人我很幸福

「我不是『神奇小子』，但她是我的『神奇媽媽』。」陳浩源在奪得東京奧運輪椅羽毛球銅牌後，落淚感謝母親支持的動人畫面，歷歷在目。

傷健運動員的神奇之路，前行每一步都是父母不捨不棄的堅守，硬地滾球港將張家棟由衷說：「在這個家，我很幸福。」



東京奧運香港代表隊創歷史佳績，殘奧運動員在東京殘奧亦勇奪兩銀三銅凱旋而歸，屈臣氏蒸餾水今日向3位傷健港將陳浩源、郭海瑩與張家棟的父母致敬，頒發「運動員最強後盾」獎座，感謝成就港隊的佳績。

3名香港傷健運動員，3個截然不同的家庭，一起譜寫了港隊的未來。

屈臣氏捐贈20萬港元支撥殘疾運動員地區發展。（余俊亮攝）

陳浩源的神奇媽媽 陪伴是炮製苦中一點甜

輪椅羽毛球WH2級世界排名第2的陳浩源，今日偕「神奇媽媽」出席浩動，他笑言希望在座嘉賓與記者給予母親掌聲，也藉機讚媽媽漂亮：「每次頒獎禮她都會悉心打扮，怕影響我，但只要你是我媽咪，你是最靚的。」

「神奇媽媽」是怎樣煉成的？2008年2月6日，年卅晚，陳浩源在內地吃過年夜飯後回港途中遇上交通意外，距離香港邊境僅差15分鐘的路程，從此失去左腳改變了一生。

媽媽說給予兒子的「神奇力量」，是「傷殘不代表沒有希望」。她說：「讓他知道無論前路多艱辛，我都會全力支持，意外後復健時逐步陪伴，現在比賽前後更會整甜品，讓他在苦中有一點甜。」陳媽媽還補充：「減肥時就蒸烚海鮮餐，但平時他愛吃麻婆豆腐、椒鹽瀨尿蝦等，無論在外面多辛酸，回家也可吃到一頓美味的飯。」

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陳浩源在東京殘奧會摘銅為港締造歷史，他以巴黎奧運為目標。（余俊亮攝）

這「一點甜」，對陳浩源並不只是「一點」而已。他說：「香港運動員有多辛酸，屋企人即使說多明白，其實不在這個工業內的人都不會真正明白，但他們真心給我一個避風港，無論多大浪、風急路彎也好。」他憶述車禍後留院時，亦是這個「味覺」的連結，讓他勇敢生存下來。

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「留院時，每日都為生存打拼，做不同的手術、治療，身體上唯一不變的，便是我的味覺。」即使動彈不得，讓他覺得自己仍正常生活的，便是那份味覺。媽媽堅持日復日往返深井的家、石硤尾工作、沙田威院，「那時媽咪每天都為我做很多菜送到醫院。」陳浩源坦言回家最簡單、單純的一頓飯，甚至閒話家常的時間，仍是他現在堅持努力下去的力量。

「這不是應得的，是難得的，不是每個家庭都能經歷到，我要珍惜。」殘奧備戰期間，媽媽不幸患癌，陳浩源自感慚愧未能陪伴母親，他回想贏得銅牌後致電媽媽時，「打返屋企媽咪喊到嚇親我」，媽媽說：「看到港人的支持，為他感到驕傲。」陳浩源視巴黎奧運將是其「最後探戈」，希望退役後轉執教鞭，訪問時一直把銅牌珍而重之握在手中的媽媽表示支持：「希望因為他的努力，殘疾羽毛球能延續下去。」

陳浩源的最強後盾是其「神奇媽媽」。（余俊亮攝）

張家棟的幸福 陪伴是以雙手接住我

「小心、小心。」張家棟以輪椅移動到訪問位置時，貼心叮囑席地而坐的記者。「小心呀，他未考車牌的。」張媽媽邊坐下邊笑說。

20歲的張家棟是今屆文憑試考生，亦是香港硬地滾球隊代表，家棟天生患有大腦麻痺，對肌肉控制及協調有困難，需要輪椅代步。即使不能書寫或走路，他仍有「一雙手」。

張家棟的夢想沒有因行動不自如而受制，終極目標是殘奧會。（余俊亮攝）

賽場上，張爸爸是他最有默契的助手；由於投球的力量可能導致輪椅翻側，爸爸負責扶穩輪椅並控制方向，讓家棟能順利投球。二人已合力征戰過全運會和U21亞洲賽。「父母都想給予子女最好的環境、條件，姑勿論他是傷健不傷健，都是一樣的心理，平常心吧。盡量做到自己最好、給他最好的。」言談溫文的張爸爸輕聲說。作為父親兼比賽助手，他坦言家棟的表現有高低，自己情緒也會被掀動，作賽時為他感到緊張。然而，參與其中無疑拉近了二人關係，多了硬地滾球這個共同話題。

賽場背後，由於家棟不能書寫，因此一直都是由爸爸媽媽代筆書寫。媽媽更為他學習代筆的規條，協助他完成課業。親切幽默的媽媽笑言：「世上最殘忍的飯是『煲仔飯』，我說最殘忍的事是做功課明知他做錯，都要幫佢寫。」

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張家棟坦言父母是他不可或缺的「雙手」，感謝二人一直在旁支持。（余俊亮攝）

兼顧學業和訓練，家棟指「當你好鍾意一樣嘢嘅時候，你係唔會覺得攰」。他坦言未敢想下屆巴黎奧運，暫時目標放在亞運會，並希望能出戰更多國際賽事汲取經驗。「在接着的青年賽和國際賽有好成績，不會說要把獎牌送給家人，但想打好每一場比賽，不浪費他們投放在我身上的時間和心機。」家棟續說：「我想成為對社會有貢獻的年青人。」

溫文親切的爸爸、漂亮幽默的媽媽，帶點緊張的張家棟在台上感謝父母一直堅守身旁，「這個家，我覺得很幸福很開心。」他坦率的說。旁邊的張爸爸，一隻手為他遞咪高峰，另一隻手，一直緊牽着家棟的右手。

郭海瑩的「硬滾」家族 陪伴是一直同行

郭海瑩是北京殘奧硬地滾球個人賽金牌得主。（余俊亮攝）

2008北京殘奧硬地滾球BC2級個人賽金牌得主郭海瑩，在約10個月大時被確診為大腦痙攣。海瑩在13歲時加入港隊，因着陪伴，海瑩的父母由硬地滾球初哥，變成硬地滾球的專業教練和裁判。

「當時香港剛剛發展硬地滾球，我們也不知道硬地滾球是什麼一回事，便加入港隊做義工，了解一下。」郭教練說。此後，二人為女兒而一步步摸索此項運動，更成為了裁判和教練。當他說起當初以教練身份直斥不足，令女兒淚灑當場時，更忍不住哽咽起來。「我都有自己原則，在這崗位上的責任，相信她也明白我，大家都喊過。」

因着陪伴，父母也成了硬地滾球教練和裁判，與郭海瑩並肩同行。（余俊亮攝）

其後父女二人適應了角色的轉換，爸爸的訓練令海瑩在賽場大放異彩。海瑩媽媽則感恩海瑩的經歷，讓她走進了傷健的世界，令自己有機會在世界各地認識更多的人。海瑩感激父母一直支持，爸爸這名人生教練、媽媽的湯水，都是她堅持的動力。她將在11月遠赴杜拜參加地區賽，是明年世錦賽的積分賽。

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郭教練在說起多年前與女兒因訓練而爭論時，淚灑當場。（余俊亮攝）

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