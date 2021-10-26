C朗做手勢明寸蘇斯克查戰術不濟　不滿一曼聯球友唔交波︱英超

曼聯英超0：5慘負利物浦一仗，C朗拿度被發現曾一度在比賽期間做出一堆令人難以理解的手勢，經網民抽絲剝繭後確定，他是在諷刺領隊蘇斯克查。

C朗在場上種種身體語言，對蘇帥和隊友的不滿之情溢於言表，消息更指他不滿小將格連活特經常不傳球給處於射門位置的他。



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英國《鏡報》提出，C朗做出一系列謎之手勢，可能是對蘇斯克查戰術的不滿，同時又估計可能是針對一班曼聯守將的差勁表現。

不過有曼聯球迷以一條將C朗和蘇斯克查拍在一起的短片作回應，斷定C朗是在諷刺蘇斯克查。

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C朗分別舉起兩手食指，向左指向右指，然後高速交叉雙手周圍指，動作有點像指揮交通，令人不明所以。

然而一將他與蘇斯克查的短片並排一起，就會發現C朗其實在模仿對方的動作。明顯地，C朗因為不滿蘇斯克查的戰術，戰況不似預期之下遂出手嘲諷。

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C朗的身體語言，盡顯他的沮喪。（Getty Images）

今仗說得上是C朗重返曼聯後，最不如意的一戰。曼聯上半場38分鐘落後至0：3之時，C朗抬頭望向天空一副無語問蒼天的表情，盡顯失望之情。眼看對方射手沙拿入完一球又一球，己隊卻無力還手，C朗終於忍不住向蘇斯克查表達不滿。

上半場補時階段，C朗一次射門被利物浦門將艾利臣擋出，居迪斯鍾斯搶得皮球後，C朗先是出腳踢跌對方，鍾斯倒地後，皮球落在鍾斯腹部前，C朗似是發老脾，不知是踢波還是踢人，抑或是表面踢波實際踢人，再大力踢多兩腳。球證安東尼泰萊吹罰C朗犯規，並給予他黃牌。賽後這記「朗三腳」被廣為談論，有球迷不滿VAR沒有介入改判紅牌，亦有人認為懲罰已足，惟各人一致認定，他老羞成怒實在有失球王風度。

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蘇斯克查帥位在曼聯0：5慘負利物浦後，本已岌岌可危，C朗對他的不滿，可謂雪上加霜。多方消息分別指出，他已失去更衣室的支持，多個球員均對他有微言，曼聯管理層現正商討易帥事宜。

C朗對曼聯的不滿，不止在蘇斯克查一人身上。ESPN消息指出，葡萄牙球王對小將格連活特總是不傳球給處於射門位置的他，而選擇自己起腳，大大感到不是味兒。今季兩人一起上陣時間已達568分鐘，彼此竟沒有帶來任何入球或助攻，似乎欠缺默契。

C朗今季重返曼聯，全球紅魔球迷皆感興奮，可是近仗球隊表現不似預期，不少球迷開始對他心生不滿。曼聯英超開季頭3場2勝1和得7分，C朗重返球隊後，紅魔聯賽6戰2勝1和3負又是得7分，而且自9月19日2：1挫韋斯咸後，1和3負未嘗一勝，有香港球迷在討論區直言：「C朗加盟打亂球隊原有部署。」

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