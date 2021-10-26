行山｜林芊妤Coffee帶家人行東澳古道迷路　行上大斜路去不到大澳

行山千萬別要掉以輕心，就算行簡單如東澳古道，都可能行錯路而迷路。

林芊妤（Coffee）今日在Instagram分享，她與家人星期日由東涌出發，打算行東澳古道去大澳，怎料行錯路，行不到去大澳。



她在Instagram上寫：「星期天，跟家人提議由東澳古道行去大澳，但我們最後走錯路了。本來15公里的長路程，到最後不小心走了上山，16公里都還未到……」她之後在留言中補充，行了一條上山的公路，沒有路通到去大澳。

根據Coffee所寫內容，加上照片，相信她由東涌起步，沿古道行經沙螺灣、䃟石灣、深石村到深屈，這段她是沒有行錯的。不過，行到深屈後，應該繼續沿海邊的山徑前進，但她們一家相信是跟了深屈路的馬路行，一路上斜。如果她們沒有電召的士的話，估計要行到昂平路才有巴士搭。

林芊妤帶錯路，一家人行了一段很斜的馬路上山，相信是深屈道。（林芊妤Instagram片段截圖）

原本東澳古道全長約15公里，上落幅度不大，適合一家大細郊遊，但如果在深屈轉上了深屈道，就要行很斜的馬路，由海邊上到超過300米高的昂平路，才會有大嶼山巴士站。Coffee都有在Instagram上承認是自己帶錯路，下次要安排好些，不能太過隨心。

【東澳古道景色】

不少遊人停留休息，觀賞風景。（顏銘輝攝）

沿路可以見到機場景色。（顏銘輝攝）

大家在秋冬季節行山時，不應掉以輕心，出發前要做足準備，了解清楚路線，最好帶備地圖，或者在手機下載離線地圖。行山途中要留意地貌轉變，若果發覺「唔對路」，應該停下來，望地圖，找回自己的位置。以東澳古道為例，幾乎全條路都在岸邊，上落幅度不大，若果發現前路變成看不見盡路的上斜馬路，就應醒覺有問題。

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