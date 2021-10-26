行山｜江美儀行大東山化身「芒草探子」　網民最關心芒草多唔多

向來喜歡跑步及行山的江美儀，近日行上大東山看芒草，並向各位網民送上最新的芒草的情報！雖然她表示風景已經「好似去咗仙景咁靚」，但她回網民查詢透露，芒草還未到最美的時候，相信等多一兩個星期後會更美。



【江美儀分享到大東山行山的照片】

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進入秋冬季，今個月江美儀頻頻去郊遊，月初去過城門水塘，由荃灣經鉛礦凹行到去大埔，行了9公里，還有去了大潭水塘跑步。近日天氣涼爽，江美儀又約朋友行山，去了每逢秋季必定大熱的景點大東山。

【江美儀今月初到城門水塘行山】

江美儀上到高869米的大東山賞芒草，並且在跳板石打卡留影。她在Instagram上寫：「今日上大東山睇芒草，天氣唔錯，朝早好似去咗仙景咁靚呀！」最多網民關心的是，現在大東山的芒草美不美，有的問她：「芒草多唔多？」亦有人問她：「有芒草喇？」

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「芒草探子」江美儀亦有解答網民，她留言：「未爆，可以等多一兩個星期。」根據江美儀的情報，相信大東山的芒草會在11月中最美，各位山友可以約定朋友到時上山觀賞了！

江美儀之前參加「全民揹水 2021」：

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