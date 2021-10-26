英超︱蘇斯克查勢成高普另一「刀下亡魂」　紅軍主帥的死亡筆記

2018年12月摩連奴帶領曼聯作客晏菲路，一場強弱懸殊的敗仗，令The Special One的紅魔領隊生涯走到盡頭。

不足3年之後，另一位曼聯主帥蘇斯克查慘敗高普帶隊的利物浦腳下，大有機會日內被辭退，成為這位德國紅軍教頭新一任「刀下亡魂」。



利物浦領隊高普已多次擊敗對手後，令對方領隊被炒。（Getty Images）

曼聯對利物浦的「雙紅會」大戰，過往留下不少經典之役，惟近年最令人印象深刻的，卻是摩連奴帶領曼聯的最後一戰。

2018年12月兩軍碰頭，主隊利物浦射門次數遠勝曼聯，即使最終比數為3：1，射門卻成36：6之比，昔日以超強攻力著名的曼聯，在摩帥帶領下火力全失，終令紅魔高層忍無可忍，賽後24小時內將他辭退。

作客晏菲路，是摩連奴曼聯領隊生涯最後一戰。（Getty Images）

如今紅魔主場0：5不敵利物浦一戰，勢成曼迷不願回首的「新經典」，蘇斯克查大有機會成為摩連奴之後，另一位慘敗在高普手上後被炒的曼聯主帥。

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其實除了摩連奴之外，還有另外幾位英超領隊，都是不敵高普帶領的利物浦後被炒，大家記不記得他們是誰？

點圖睇：高普英超「刀下亡魂」

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