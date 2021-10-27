曼聯中場普巴擱置續約談判　將帥不和拒與蘇斯克查說話｜英超

曼聯中場保羅普巴連續兩場失去正選，上仗對利物浦在落後0：4下入替，踢了15分鐘就領紅被逐。英國《太陽報》披露，這位法國國腳擱置與曼聯續約。



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普巴與曼聯的合約至2022年夏天屆滿，若果再不續約的話，他就可以在明年夏天以自由身離隊，曼聯再一次在普巴身上「人財兩失」。

普巴近兩場失去領隊蘇斯克本的信任，連續兩場都先列後備，再在換邊後登場。在周日的雙紅會慘敗中，普巴在球隊落後0：4下入場，5分鐘後就在中場被逼甩，導致穆罕默德沙拿的入球，到比賽的60分鐘，他雙腳飛鏟拿比基達，直接領紅被逐。普巴成為繼2000年的查域克及2015年的謝拉特後，第三位在英超雙紅會中後備登場被逐的球員。

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對於連續兩場被貶後備，普巴感到不滿，據英國《太陽報》報道，他暫緩與曼聯續約。報道稱，普巴在對利物浦的比賽後，就自己的魯莽犯規向隊友道歉，但他並沒有跟蘇斯克查說話。普巴賽後向傳媒說：「我們還未找到問題所在，太容易失波了，我們一定要更加成熟，以更好的方法展示我們的經驗及自信。我們一定要找到方法，我們需要改變。」

普巴的經理人拉奧拿接受傳媒查詢時，亦表示續約談判沒有進展，他說：「你應該去問問曼聯有關普巴的續約，此刻很平靜，沒有什麼可以更新。」

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