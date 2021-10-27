蘇斯克查盡失曼聯更衣室支持　連格一動作令費Sir力撐陷尷尬局面

曼聯領隊蘇斯克查獲傳奇領隊兼球會董事費格遜力撐，得以暫保帥位，然而在他盡失更衣室支持之下，此舉反而令球隊陷入一個相當尷尬局面。

包括C朗拿度在內不少球員表明對他不滿，普巴、雲迪碧克更去到「有佢無我」境地，連格口裏從沒明言，身體卻很誠實，被一個動作出賣真正想法。



普巴不滿蘇斯克查，連格一個動作出賣了他真正想法。（Getty Images）

曼聯在主場奧脫福0：5輸給宿敵利物浦，不少曼聯球迷在網上大呼「蘇斯克查下台」（Ole OUT），一時間群情洶湧，加上管理層連日就蘇斯克查去留商討，干地接任消息不絕於耳，蘇斯克查被炒一度似是不可逆轉之事。

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一個曼聯球迷專頁的Instagram帖文，寫上「5：0，C朗拿度入球被VAR推翻，普巴被逐」，末端再加上「#OleOUT」，此帖只有數十人讚好，其中一人，正是被蘇斯克查打入「冷宮」已久的連格（Jesse Lingard）。

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連格被發現讚好一個寫上「OleOUT」（蘇斯克查下台）的帖文。（Instagram）

網民很快發現這一點，紛紛興奮留言「連格讚好了」，一個原本平平無奇的帖文，旋即成為網上熱話。即使連格之後彈弓手取消讚好，他的動作已被不少網民「圖已cap」，留下證據。

曼聯青訓出身的連格，近年發展陷入樽頸，上季中外借前曼聯主帥莫耶斯領軍的韋斯咸，卻踢出生涯代表作。今季他回到球隊後，依然未得蘇斯克查重視，9輪聯賽僅4次後備上陣，加起來只得55分鐘。

慘敗利物浦一戰，他未獲出場機會，賽後網上流傳一段曼聯對利物浦的場邊片段，據指有球迷辱罵在場邊熱身的曼聯中場連格，而連格則回應：「我都不在場上！」賽後連格在社交網站解釋事發過程，並表示球迷不是辱罵他，只是叫他努力一點，言語間卻似另有所指。

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It wasnt abuse! he said “work harder” like im not already doing that day in day out! and i said “im not even on the pitch” end of!! — Jesse Lingard (@JesseLingard) October 24, 2021

連格寫道：「那不是辱罵，他說『努力一點（work harder）』，好似講到我平日沒有努力一樣。之後，我說：『我甚至不在球場上（im not even on the pitch）』，講完！」表面上，他是在回應事件，但那句「我甚至不在球場上」，顯然是對欠缺出場機會的憤慨，矛頭直指蘇斯克查。

對於這位曼聯主帥，連格一直未有明言什麼，直到上述一句隱晦的抱怨，加上一度讚好「蘇斯克查下台」的帖文，埋藏得再好的心思也無所遁形。相比起敢怒不敢言的連格，今季在聯賽只得6分鐘上陣機會的雲迪碧克以及中場保羅普巴，更敢於表達自己的想法。普巴對蘇斯克查已達水火不容地步，拒絕跟對方說話，並已擱置跟曼聯的續約談判。

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普巴與曼聯的合約明年6月屆滿，如不在明年1月前續約，紅魔很大機會人財兩失，此時突然煞停談判，很有向球會高層示威的味道，擺明車馬拒絕為蘇斯克查效力。

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最令曼聯頭痛的是，不止壞孩子普巴如是，連向來是好孩子的雲迪碧克，也表明對蘇斯克查的「有你無我」態度，假如球隊不易帥，他便拒絕留隊。今季強勢歸隊的「大師兄」C朗拿度，同樣對蘇斯克查的戰術十分不滿，他甚至在對利物浦一仗中，在場上模仿蘇斯克查的戰術手勢來諷刺對方戰術不濟。

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除了C朗、普巴、雲迪碧克和連格，另一前鋒卡雲尼、翼鋒辛祖以及門將迪基亞據悉亦早對蘇斯克查心生怨言，一隊成員之中，已有半隊主力跟他翻臉，偏偏在費Sir出手下保住帥位，令球隊陷入一個相當尷尬的局面。未來3仗曼聯要面對熱刺、阿特蘭大和曼城，大戰當前，要擺平更衣室內的怪異氣氛，實在難以想像。

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