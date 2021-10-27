足球熱話︱非冠盃驚現「死亡飛腳」　守門員鞋釘直插對手頸椎領紅

非洲聯賽冠軍盃外圍賽出現驚慄鏡頭，一名前鋒單刀時被守門員猛踢頭部應聲倒地，傷勢嚇人。



這記「死亡飛腳」發生在非洲聯賽冠軍盃外圍賽次圈次回合，當時由突尼西亞球隊希望體育會（Espérance de Tunis）鬥利比亞代表的黎波里伊蒂哈德（Al Ittihad）。

主場的希望體育會下半場先入一球，其後一次進攻從後場長傳上前，入楔的前鋒艾胡尼（Hamdo El-Huni）形成單刀，卻被出迎的守門員艾拉菲（Moaz al-Lafi）狠狠踢跌。

非洲聯賽冠軍盃「攞你命飛腳」逐格睇：（按圖放大）

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從慢鏡頭可見，艾拉菲這記飛踢就像功夫電影一樣，右腳完全伸直地踢向對方頭部，彷彿要「攞人命」。被踢的艾胡尼就像被「KO」一樣橫身倒地，雙手捂臉狀甚痛苦。球證立即向艾拉菲出示紅牌，這位守門員卻似乎「唔服氣」，一度跟球證頭碰頭對峙，遭球證推開。

眼見隊友被踢，希望體育會的球員當然上前理論，令場面一度出現混亂，險些爆發衝突。幸好在隊醫入場治理之後，艾胡尼能夠清醒地躺在擔架上離場。而最終希望體育會維持1：0勝果，兩回合計亦以這比數晉級，殺入32強。

艾胡尼在社交網站展示傷勢。（Twitter@walidhelali）

賽後希望體育會高層向外國媒體證實，艾胡尼已經被送往當地醫院，並接受多項檢查，以確保他傷勢穩定、不會出現任何後遺症。從艾胡尼上載至社交媒體的照片可見，他頸部傷口十分恐怖，除了有數條瘀痕，更有一處深深的鞋釘印。

艾拉菲之後發布了一張照片，顯示自己去到醫院探望艾胡尼，並向對方道歉，使事件最終得出「大團圓」結局。

雙方在醫院「和好」。（Twitter@walidhelali）