大嶼山行山路線｜連走獅山象山多角度瞰大澳　落山偶遇摩打腳神人

相傳大澳被四靈守護，鳳山（尖峰山）沒有明顯路徑，虎山早成熱點不用再介紹，因此今次只行相連的獅山與象山。路徑挑戰大，景色開闊，是拍攝大澳全景的理想路線。

（行山日期：2020年10月7日）



大澳獅山及象山行山路線資訊：

路線：靈隱寺站 > 雞狗石 > 獅山 > 象山 > 小狗回頭石 > 海狗石 > 嶼北界碑 > 東澳古道 > 大澳新基街

全程：約6公里

需時：4-5小時（包括休息及拍照時間）

體力需求：3.5星（以5星為最高）

技術需求：3.5星（以5星為最高）

起點交通：在東涌搭11號大嶼山巴士到靈隱寺站下車

終點交通：在大澳搭11號大嶼山巴士回東涌



長褲、手套、充足飲用水、防跣的行山鞋是此路線的必需品，沒有任何補給點或廁所，有需要在東涌最後添裝。乘11號嶼巴在靈隱寺下車，向東走到路口，小心過馬路後可見街道牌及靈隱息肩亭，左手面的石屎樓級約一分鐘後右轉入荒徑。回望後方，有機會見到摩崖石刻。

👇👇按圖看清路線，由巴士站行到獅山👇👇

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早期已感崎嶇，不久到達平地有個疑似地基的東西。一路向北先落後升，有一條白色電線似是一路引領路人。不久攀上雞石再多行一會到達322米獅山，整個水鄉、虎山盡收眼簾，

微微下坡後，再上坡時部份路段的樹木比人更高，不久要跨過水氹慢慢上坡，休息過後一口氣上10分鐘就到達449米象山山頂。

👇👇按圖看清路線，由獅山行到象山👇👇

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右面是香港國際機場，左面是大澳，看到大量飛機停泊在機場，享受寧靜的聲音，約十分鐘才有一班飛機升降，至於港珠澳大橋最多只有幾輛車。山頂十分大風，有意在此休息的最好帶備足夠衣物。

經過小狗回頭石後下山，不用再登上382米的無名山頂，下山的路漸現浮沙碎石，在海狗/豹頭石前又是另一角度拍攝大澳風光，海拔較低感覺也不一樣。

在象山上，可以清楚數到港珠澳大橋的車輛，當時只有單位數車輛。（周立賢攝）

👇👇按圖看清路線，從象山落去東澳古道👇👇

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由山頂下來最快也要1.5小時，就快到達嶼北界碑前的路風化最嚴重，迎面遇到一名大澳鐵打師父，他只穿「神器」白飯魚手持一支水，每步都極之輕鬆，毫不氣喘，原來是每天最少登一次象山的成果。他表示每天都登山，40分鐘內可到達象山山頂，直言不時免費為扭傷腳的山友治療，真神人也。

沿東澳古道回到大澳新基街，仍有時間的可以登虎山。獅山、象山表面上是兩座不算太高的山，實際要起起落落幾次，到最後更要落山落足一至兩小時，加上曝曬及近海大風，必須做好事前準備。

👇👇按圖看清終點大澳景色👇👇

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這次獅山、象山及大澳行山路線的路線圖。

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