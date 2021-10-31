大嶼山行山路線｜欣澳連走三山赴愉景灣　無遮無擋秋天睇靚景之選

說起大嶼山行山，往往想起大東山、鳳凰山，東北部較為冷門。連走大山、犁壁山、大輋峒至愉景灣是不錯的選擇。欣澳起步至愉景灣景色，瞰臨迪欣湖及暫未被「明日大嶼」影響一帶，或是秋天行山之選。



欣澳行到愉景灣路線資訊：

路線：欣澳站 > 大山 > 四白坳 > 犁壁山 > 三白坳 > 大輋峒 > 二白坳 > 愉景灣道

全程：約9公里

需時：3.5至5小時（包括休息及拍照時間）

體力需求：3.5星（以5星為最高；忌炎熱天氣行）

技術需求：2.5星（以5星為最高）



此路線炎熱天氣不宜，不論密林或曝曬路段都容易令人體溫過高，加上山坳無風，而且夏天雜草生長快，宜秋冬才行走。

連走大山、犁壁山、大輋峒沒有補給點，撤出點有限，而且欣澳站除汽水機外選擇不多，宜帶齊裝備、乾糧和大量食水才乘車到欣澳。當天發現沿路大量螞蟻窩，不時出現一條條螞蟻築成的路，因此最好穿長褲及帶手套、手袖。

👇👇按圖看清路線，由欣澳行上大山👇👇

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欣澳出閘後，在公廁東北面穿過隧道，接上樓梯後前往右面路口，小心過馬路進入行人路後左轉。過彎後，小心過馬路，沿欣澳道的行人路向南面行過閘口，穿過橋底後右轉上樓梯，不久看到一道有大量絲帶的大閘，就是登大山的入口。

初段置身草叢內極為悶焗，兩旁的樹木令路極之窄，有需要帶手套，最好慢慢走。不久出現分叉路，沿水管行，之後路況漸見清晰及開揚，約20至30分鐘會過密林路段，在三角網測站前望到長索。

三角網測站南方的山頂是291米的大山，這段狂上百多米無樹蔭，卻沒有一點風（夏天曾在此輕微中暑後原路撤退），即使秋天也不免吃力。背囊的物資未開始消耗仍然沉重，可算是全程最辛苦的半小時。

👇👇按圖看清路線，由大山行去犁壁山👇👇

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大山頂有一支三角網測站，除了對面的大陰頂外，近距離看到香港迪士尼樂園與迪欣湖之景有震撼之感。往西南面的路下降至四白坳，來到全程較平緩263米的犁壁山，朋友登上頂沒有景觀只有三角網測站，經過犁壁山後吃午餐。

👇👇按圖看清路線，由犁壁山行去大輋峒👇👇

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繼續上路，景觀更見麻麻，幸好路更見明顯。在302米的大輋峒已略見愉景灣，經過大輋峒的北大嶼山微波連接系統站後，就迎接下坡的路，途中有不少開揚位置可供拍照，坪洲、明日大嶼發展範圍的喜靈洲、周公島一帶盡在眼前，若數年後再到訪，料不是一樣光景了。留意下山的路既斜沙石亦多。

計劃經二白坳到時峰，不過路途並不容易，因此在二白坳往榴花峒方向走50米，在岩石上小休一會才向愉景灣進發。下坡時手腳並用，岩石級高低不平，容易跣腳。接上引水道後，一分鐘就去到時峰，走回碼頭乘船回市區。最後一提，中途撤出點不多，包括大山頂往東南方走，可以往竹篙灣離開、大輋峒後北面有路落東葉坑附近行回欣澳。

👇👇按圖看清路線，由大輋峒行到愉景灣👇👇

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這次由欣澳行到愉景灣的路線圖。

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