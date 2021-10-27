羽毛球．法國賽｜謝影雪鄧俊文打足59分鐘　險勝丹麥組合晉級16強

周二（26日）展開的世界羽聯巡迴賽法國公開賽，6名港將繼續出戰，首日除混雙組合張德正／吳詠瑢出局外，兩名男單球手伍家朗及李卓耀都順利晉級16強。

「左手配」鄧俊文／謝影雪周三（27日）出戰32強亦旗開得勝，兩人打到決勝局中段拉開分數，激戰59分鐘後以局分2：1擊敗丹麥組合晉級。



「鄧謝配」上周在丹麥公開賽8強，不敵中國的奧運金牌組合王懿律／黃東萍而出局，今周在法國公開賽以7號種子身份出戰，首圈對手是世界排名47的米基臣／蘇比（Mikkel Mikkelsen／Rikke Soby）。

謝影雪及鄧俊文出戰法國公開賽32強，打了足足近1小時才晉級。（Badminton Photo）

首局早段謝影雪放網及判斷失誤，港隊曾落後1：6，但「左手配」加快節奏，反超至11：8進入技術暫停。面對敵軍連番強勁扣殺，「謝鄧配」多次救起險球，再逼得對方犯錯取分，不過仍被追至16平手。關鍵時刻港隊保持冷靜，在丹麥組合打落網下，終先贏一局21：17。

第二局港隊雖然領先7：2，但卻被對手慢慢追上至13：13。此時港隊接連打出界，鄧俊文一記搶網偷襲亦失手，遭超前至16：19。雖然港隊尾段曾經連追3分，但謝影雪發球落網，加上鄧俊文接發球犯錯，丹麥組合終以21：19追平局分。

決勝局雙方咬緊比分至8：8，港隊發力連得6分拉開，終再贏一局21：13，殺入16強。港隊晉級後會遇上同樣來自丹麥、世界排名30的諾爾／瑪格倫（Niclas Nohr／Amalie Magelund），雙方過去未曾交手。

丹麥羽賽32強港將戰績（按圖觀看）：