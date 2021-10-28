英聯賽盃｜奧歷治盃賽變高效殺手　神來之筆助利物浦奠勝

利物浦在英格蘭聯賽盃第四圈有驚無險過關，作客兩球擊敗普雷斯頓，入球功臣之一的奧歷治，今仗交出精彩的後腳入球奠勝，連主帥高普賽後直言「呢個入波好『奧歷治』」。



英格蘭聯賽盃第四圈，利物浦作客鬥英冠中下游的普雷斯頓，主帥高普今仗收起沙拿﹑沙迪奧文尼等主力，改由南野拓實﹑奧歷治及小將哈維貝利亞（Harvey Blair）攻堅。紅軍上半場未有進賬，戰至下半場中段才由南野拓實打破悶局，加上奧歷治末段再下一城，結果利物浦兩球淨勝普雷斯頓晉級。

曼城不敵韋斯咸5連霸夢碎 利物浦擊敗普雷斯頓晉級

南野拓實在下半場中段為利物浦打破缺口。（Getty Images）

周三深夜聯賽盃第四圈戰果：

奧歷治今仗的入球盡顯射手的觸覺，攻勢來自森美卡斯左路一次傳中，皮球無心插柳撞楣彈出，尼高威廉斯（Neco Williams）試圖在人群中補射，省中對手彈向奧歷治的方向，皮球在他的身後，這名比利時前鋒一記神來之筆，旋即使出虎尾腳攻門，剛好笠死對方門將建功。

奧歷治的後腳射門建功，為利物浦奠定兩球勝局。（Getty Images）

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利物浦領隊高普賽後表示，這個入球由奧歷治攻入，他並不感到訝異，「這個入球充滿奧歷治的風格！球隊今仗發揮一般，對前鋒而言並不易踢，但這個是特別的入球。」

即使奧歷治並非利物浦的必然正選，不過他在聯賽盃賽場卻十分重要，奧歷治至今在聯賽盃累積上陣10次正選上陣，高效率地參與13個入球（11個入球，2個助攻），稱得上是「聯賽盃殺手」。

這名26歲的紅軍箭頭，縱然上陣機會不多，不時偶有佳作，往往在關鍵時刻有貢獻，故此被稱為「運財童子」。奧歷治的代表作，必定是2018/19球季的歐聯，先在4強次回合梅開二度，協助球隊在首回合落後3球的劣勢下絕地反勝巴塞晉級，及後決賽攻入奠勝一球，成為利物浦奪冠功臣。

奧歷治在利物浦歐聯奪冠的球季，個個入球同樣至關重要。（Getty Images）

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