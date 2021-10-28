曼聯「慘案」後拉舒福特道歉　誓發憤自我救贖遭冷嘲洗板︱英超

英超「雙紅會」已過去3日，曼聯前鋒拉舒福特終於開聲，就大敗發表感受。雖然經過一輪沈澱，網民仍視他為箭靶。



曼聯在過去周日的英超「雙紅會」中慘吞宿敵利物浦5蛋，賽果令紅魔球迷難以接受，矛頭指向領隊蘇斯克查。

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紅魔球員在大敗後紛紛向擁躉道歉，包括當家球星C朗拿度。這位今季回巢的射手曾在IG撰文，承認大敗是球員的責任，並呼籲球隊由現在振作起來。

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曼聯大敗予利物浦，拉舒福特正選交不出表現。（Getty Images）

出生於曼徹斯特、也是曼聯青訓產品的拉舒福特，周日有份擔任正選，輸波後卻一直「潛水」，未曾更新社交網站。事隔3天，這位英格蘭前鋒終打破沉默，在Twitter上透露自己沮喪之情。

I can’t lie you haven’t heard from me on here because as a United fan I didn’t really know what to say after Sunday. I was embarrassed. I am embarrassed. Our fans are everything and you didn’t deserve that. We’re working hard to try and fix this. We have to redeem ourselves. — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 27, 2021

他寫道：「我無法對大家隱瞞，我一直保持沉默，是因為作為一個曼聯球迷，我真的不知道能說點什麼。我很尷尬，由比賽後到現在也是。球迷是球隊的所有，但你們不值得這結果。我們會努力改善不足，我們需要自我救贖。」

雖然拉舒福特經已「認低威」，但卻不是所有球迷也賣帳。其中有人把「福仔」的帖文截圖，並像教授一樣為文章評分，寫上「6/10」，暗指「福仔」這份「功課」僅僅合格，毫無內容，成為最多人轉載的留言。

有網民「惡搞」拉舒福特的帖文，把他的文章評分。（網上截圖）

即睇更多網民Ｍean爆留言：（按圗放大）

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