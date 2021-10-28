曼聯後費Sir年代轉會眼光奇差　每年最貴身價球員幾乎全炒︱英超

曼聯英超聯賽0：5慘負宿敵利物浦震撼全球，一支曾經叱吒一時的強隊，淪落之路卻非朝夕之間。回看紅魔傳奇領隊費格遜爵士2013年退休後，球隊每季最重磅收購，足可一探端倪。



球隊希望提升實力，一是靠青訓，一是從轉會市場購入新兵。水能載舟，亦能覆舟，近年球員身價水漲船高，當打球星動輒過億歐元，巴塞隆拿便是被3宗過億歐元失敗收購弄至狼狽境地。

哪怕曼聯財力雄厚，擁有揮霍的本錢，沒有費Sir的精準買人眼光之下，長年下來成績確實大打折扣。

點圖睇：後費Sir年代曼聯每季最貴收購

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費格遜退休後，曼聯至今未贏過英超冠軍。（Getty Images）

曼聯對上一次贏得英超聯賽冠軍，已經是2012/13球季的事，費Sir第13次捧起冠軍獎盃，之後由莫耶斯接棒。2013/14球季，曼聯花去3710萬英鎊從車路士手上買入馬達，這位西班牙球星深得球迷愛戴，表現亦算不俗，成就卻與預期略有距離。莫耶斯一手從舊東家愛華頓引入的子弟兵費蘭尼，更跟球隊格格不入。

一季之後，主帥換上荷蘭名帥雲高爾，曼聯以打破英格蘭球會紀錄的轉會費，從皇家馬德里購入迪馬利亞，「天使」完全踢不出應有水平，一個球季便敗走奧脫福，注定成為曼聯史上最失敗收購之一。他任內的貴價收購，還有馬迪爾、舒尼達連和迪比……

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不過講到燒錢，2016年接任的摩連奴更勝一籌。他任內的收購普巴、盧卡古、費特個個都好貴，表現完全未能與身價成正比。山齊士和米希達利恩轉會費未必最高，人工卻十分高昂，尤其是山齊士盛傳逾40萬英鎊的周薪，導致曼聯更衣室氣氛緊張，普巴、迪基亞和盧卡古均相當不滿，紛紛要求人工與對方睇齊。這班球員，哪些是摩連奴主動要求購買，哪些是紅魔管理層的操作，已難以分清，肯定的是，上述每一位的「性價比」也實在太低。

CIES球星轉會費身價榜（只列部分）：

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轉會大嘥鬼豈止摩帥任內？現任領隊蘇斯克查在位期間，分別購入的哈利馬古尼、雲迪碧克和查頓辛祖，表現均不似預期。馬古尼得到蘇斯克查重用，「8000萬鎊先生」不時犯下令人感到尷尬的低級失誤；雲迪碧克顯然不是蘇斯克查想要的球員，上陣機會愈來愈少，今季僅在英超上陣6分鐘；今季新加盟的查頓辛祖，是曼聯渴望簽入已久的星將，加盟後遲遲交不出應有水平。

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這班身價高昂的球星，絕對不是沒有實力之人，只是基於不同原因，未能在曼聯發光發亮。可能是本身踢法不適合曼聯風格，可能是領隊和戰術配合不到，亦可能是連上陣機會也欠缺，無論是哪一個原因，都是浪費資源，暴殄天物。羅馬不是一天建成，奧脫福也不是一朝衰落，轉會操作的失敗，絕對是曼聯未能重拾光輝的一大原因。

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